Fabinho Costa e coronel Gabryela Dantas - Ascom

Fabinho Costa e coronel Gabryela Dantas Ascom

Publicado 23/06/2026 13:49

O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), esteve no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (22) para cumprir uma agenda voltada à captação de investimentos para o município. O primeiro compromisso foi com a presidente do DER-RJ, coronel Gabryela Dantas, a quem apresentou demandas relacionadas à mobilidade urbana. Entre os pedidos, estão o apoio técnico para implantação de passarelas ao longo da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), especialmente nos trechos próximos ao futuro complexo turístico Ilha dos Dinossauros, além da realização de um estudo para reordenar o trânsito da cidade. A iniciativa busca preparar a infraestrutura viária para o aumento do fluxo de moradores e visitantes.



Douglas Ruas e Fabinho Costa Ascom

EM BUSCA DE RECURSOS



A agenda na capital também incluiu uma reunião com o presidente da Alerj, Douglas Ruas, para discutir o envio de novas emendas parlamentares e a ampliação dos investimentos estaduais em Iguaba Grande. Durante o encontro, Fabinho apresentou o andamento das principais obras em execução no município e reforçou a necessidade de novos aportes para áreas como infraestrutura, serviços públicos e turismo. De acordo com a Prefeitura, Ruas manifestou apoio às reivindicações apresentadas pelo prefeito, fortalecendo a articulação institucional em torno de novos projetos para a cidade. A agenda na capital também incluiu uma reunião com o presidente da Alerj, Douglas Ruas, para discutir o envio de novas emendas parlamentares e a ampliação dos investimentos estaduais em Iguaba Grande. Durante o encontro, Fabinho apresentou o andamento das principais obras em execução no município e reforçou a necessidade de novos aportes para áreas como infraestrutura, serviços públicos e turismo. De acordo com a Prefeitura, Ruas manifestou apoio às reivindicações apresentadas pelo prefeito, fortalecendo a articulação institucional em torno de novos projetos para a cidade.