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Publicado 19/06/2026 13:24

A Educação tem ocupado posição de destaque na gestão do prefeito Marcelo Magno (PSD) em Arraial do Cabo. Nesta quarta-feira (18), o chefe do Executivo municipal acompanhou a terceira edição da Jornada das Infâncias, realizada no Largo do Estádio Barcelão, reforçando a importância que o setor vem assumindo dentro das políticas públicas desenvolvidas pelo município.



Ao lado do secretário de Educação, Bernardo Alcântara, da chefe de Gabinete, Suellen Rodrigues, e do vereador Ayron Freixo (PL), Marcelo participou das atividades do evento, que já integra o calendário da cidade e reúne profissionais, estudantes e famílias em torno de debates e experiências voltadas à primeira infância.



A edição deste ano trouxe novidades que refletem a proposta da administração municipal de ampliar o olhar sobre a educação infantil. Entre os destaques estiveram o Espaço Calma, criado para acolher crianças atípicas e suas famílias, e um ambiente inspirado na metodologia Reggio Emilia, referência internacional no desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas à infância.



A iniciativa reforça uma estratégia que vem sendo adotada pela gestão municipal: investir não apenas na infraestrutura das unidades de ensino, mas também em ações ligadas à inclusão, ao desenvolvimento infantil e à inovação pedagógica.



A expectativa é que a área se consolide como um dos principais legados da atual gestão, ao lado dos investimentos em obras públicas e do fortalecimento do turismo, setores que também têm marcado os últimos anos da administração municipal.