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Publicado 16/06/2026 16:56

A visita do ex-prefeito do Rio de Janeiro e pré-candidato ao Governo do Estado, Eduardo Paes (PSD), às obras da futura Ilha dos Dinossauros, em Iguaba Grande, movimentou os bastidores políticos da Região dos Lagos nesta terça-feira (16). Entre as lideranças presentes estava o ex-prefeito de Iguaba Grande e pré-candidato a deputado estadual, Vantoil Martins (PSB), que aproveitou a agenda para reforçar a importância de investimentos capazes de impulsionar a economia do interior.

Ao lado do prefeito de Iguaba, Fabinho Costa (CID), do ex-prefeito Hugo Canellas, do prefeito de Arraial, Marcelo Magno - recém-filiado ao PSD -, e do secretário de Governo e Eventos de Arraial, Thiago Fantinha, Vantoil percorreu a área onde está sendo implantado o parque temático, considerado uma das principais apostas do setor turístico da região.

Durante a visita, Paes destacou o papel de empreendimentos privados na criação de novos polos de desenvolvimento econômico fora da capital. Segundo ele, a Ilha reúne características para se consolidar como uma atração de referência no estado, com potencial para movimentar a rede hoteleira, fortalecer o comércio local, impulsionar a gastronomia e ampliar a geração de empregos.

Para Vantoil Martins, a iniciativa representa uma oportunidade de diversificar a atividade turística na Região dos Lagos e ampliar o alcance econômico de municípios como Iguaba Grande.

"Projetos como esse ajudam a criar oportunidades para a população, movimentam a economia e mostram que o interior tem capacidade para receber investimentos de grande porte", defendeu o pré-candidato a deputado estadual.

Com cerca de 220 mil metros quadrados, a Ilha dos Dinossauros está sendo construída com a proposta de unir entretenimento, educação e preservação ambiental. O projeto prevê mais de 120 réplicas de dinossauros em tamanho real, incluindo modelos animatrônicos com movimentos e sons, além de trilhas temáticas e atrações imersivas voltadas para visitantes de todas as idades.