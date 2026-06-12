Prefeito Fábio do Pastel - Ascom

Prefeito Fábio do PastelAscom

Publicado 12/06/2026 14:52

Um dos destaques da coluna desta sexta-feira (11) fala da reta final das obras do primeiro Hospital Municipal de São Pedro da Aldeia, que marca um momento simbólico para a gestão de Fábio do Pastel (PL). Durante vistoria nesta quarta (10), o prefeito acompanhou os últimos serviços executados na unidade, construída no bairro Morro do Milagre. Acompanhada de perto pelo chefe do Executivo, a obra entra em uma fase decisiva após anos em que a implantação de um hospital próprio esteve entre as principais reivindicações da população. Com estrutura que inclui UTI, centro cirúrgico, enfermarias e setor de saúde mental, o equipamento deve ampliar significativamente a capacidade de atendimento da rede municipal. Mais do que uma entrega administrativa, a conclusão do hospital tende a representar um novo capítulo para a saúde pública aldeense, diante da expectativa gerada em torno de uma demanda histórica dos moradores.





Vistoria na obra Ascom

SAÚDE REGIONAL



Outro ponto que chama atenção no futuro hospital é a implantação do Centro de Imagens. O espaço permitirá a realização de exames como ressonância magnética, mamografia e raio-X dentro do próprio município, reduzindo a dependência de cidades vizinhas. O investimento é superior a R$ 15 milhões, viabilizado pelo Governo do Estado, e aposta na ampliação dos serviços especializados e na descentralização do atendimento aos pacientes aldeenses. Se mantido o cronograma previsto, a inauguração deve colocar fim a uma antiga lacuna na rede municipal e consolidar um dos maiores investimentos públicos já realizados na área da saúde na cidade.