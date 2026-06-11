Inauguração da nova sede do PSDB - Reprodução

Inauguração da nova sede do PSDBReprodução

Publicado 11/06/2026 13:14

Araruama viu, na noite da segunda-feira (8), um retrato das articulações que começam a desenhar o cenário político de 2026. A inauguração da nova sede do PSDB no município, agora presidido pelo vereador Thiago Moura, reuniu lideranças de diferentes correntes ideológicas e partidárias em um mesmo espaço, em um gesto interpretado como demonstração de força política e capacidade de diálogo.



O evento também marcou a oficialização da pré-candidatura de Thiago Moura a deputado estadual. Ao lado de aliados e convidados, o vereador destacou que o novo diretório será um ambiente voltado à construção de propostas e debates sobre o futuro de Araruama e da Região dos Lagos.



O que mais chamou atenção, no entanto, foi a diversidade dos nomes presentes. A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), prestigiou o encontro, assim como o pré-candidato ao Governo do Estado, Eduardo Paes (PSD), o deputado estadual Murillo Gouvêa (PSD), o presidente estadual do PT, Diego Quaquá, além da ex-vereadora Raiana Alcebíades e do ex-prefeito de Casimiro de Abreu, Antônio Marcos.



A presença simultânea de representantes do PL, PSDB, PSD e PT evidenciou a construção de pontes políticas que ultrapassam as tradicionais divisões partidárias, sobretudo no contexto regional. Em um momento em que as articulações para as eleições estaduais começam a ganhar intensidade, o ato promovido por Thiago Moura serviu como um termômetro das alianças que podem influenciar os rumos da política fluminense nos próximos meses.



Nas redes sociais, o vereador agradeceu a confiança da direção estadual tucana e celebrou a inauguração da sede partidária. "Orgulhoso de termos o PSDB de portas abertas em Araruama", escreveu.



Mais do que a abertura de um espaço físico, a cerimônia acabou transformada em uma demonstração pública de prestígio político. Ao reunir lideranças de diferentes partidos em torno de um mesmo projeto, Thiago Moura lançou oficialmente sua pré-campanha à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e se colocou como um dos nomes a serem observados na disputa de 2026 na Região dos Lagos.