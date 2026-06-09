Autoridades no desfile cívico de Iguaba Grande - Ascom

Autoridades no desfile cívico de Iguaba GrandeAscom

Publicado 09/06/2026 19:20

Iguaba Grande viveu um sábado (6) de festa, emoção e sentimento de pertencimento. Milhares de moradores acompanharam o tradicional Desfile Cívico em comemoração aos 31 anos de emancipação político-administrativa do município, transformando a Rua Paulino Pinto Pinheiro em um grande palco de celebração da história e das conquistas da cidade.



O evento reuniu estudantes, professores, servidores públicos, representantes de projetos sociais e integrantes das secretarias municipais em uma apresentação que destacou o desenvolvimento de Iguaba Grande ao longo das últimas três décadas. Ao todo, mais de 300 participantes desfilaram pelas ruas, levando ao público temas ligados à educação, cultura, esporte, cidadania e aos avanços alcançados pelo município.



Um dos momentos mais marcantes da manhã foi o sobrevoo de um helicóptero da Marinha do Brasil. A aeronave surpreendeu o público e arrancou aplausos de moradores e visitantes, que registraram a apresentação com celulares e acompanharam a passagem com entusiasmo. A demonstração aérea deu um tom ainda mais especial às comemorações e se tornou um dos assuntos mais comentados do evento.



Ao longo de todo o percurso, famílias lotaram as calçadas para prestigiar as apresentações. Crianças, jovens e adultos participaram da programação, reforçando uma tradição que atravessa gerações e permanece como um dos eventos mais aguardados do calendário municipal.



O prefeito Fabinho Costa destacou a importância do desfile para fortalecer os laços entre a população e a cidade. Segundo ele, a celebração representa a união dos moradores e o orgulho pelas transformações vividas por Iguaba Grande ao longo dos últimos anos.



A programação faz parte das festividades pelos 31 anos do município, que seguem com atrações culturais, esportivas e de entretenimento voltadas para toda a população.