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Publicado 03/06/2026 16:11 | Atualizado 03/06/2026 16:16

A segurança pública voltou ao centro da agenda política de Araruama nesta terça-feira (2). Em uma reunião com o secretário de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Sylvio Guerra, a prefeita Daniela Soares (PL) levou ao governo estadual uma das principais demandas do município: o aumento do efetivo policial e o reforço da frota de viaturas para atender a cidade.



O encontro marcou a primeira agenda oficial da prefeita com o novo comandante da pasta e teve como foco o fortalecimento da estrutura de segurança pública, especialmente diante da consolidação do 42º BPM em Araruama. A unidade já funciona administrativamente no município e deverá ampliar sua atuação com a instalação definitiva da nova sede nos próximos meses.



A reunião representa mais um movimento da prefeita na busca por estreitar a interlocução com o governo estadual em áreas consideradas estratégicas para a população. Segurança pública, aliás, tem sido uma das pautas mais sensíveis para os municípios da Região dos Lagos, que enfrentam desafios relacionados ao crescimento populacional e ao aumento da demanda por serviços públicos.



Durante a conversa, o coronel Sylvio Guerra destacou os resultados alcançados por Araruama nos indicadores de segurança, citando a redução dos índices de violência registrada nos últimos anos. Segundo ele, o Governo do Estado trabalha para ampliar a capacidade operacional da corporação na região.



A sinalização mais aguardada veio justamente em relação ao reforço solicitado pelo município. De acordo com o secretário, novos policiais militares e viaturas deverão ser destinados à cidade até o fim deste ano, fortalecendo o atendimento à população e ampliando a presença policial nas ruas.



Para Daniela Soares, o diálogo com o Estado é fundamental para garantir avanços concretos na área.



“Através dessa conversa vamos avançar cada vez mais para garantir a segurança de toda a nossa região, com muito trabalho, diálogo e comprometimento. Vale lembrar que esse reforço faz parte de um conjunto de ações ligadas ao Segurança Presente, que é o nosso principal projeto voltado para a área da segurança pública. Seguiremos buscando parcerias e investimentos para oferecer mais tranquilidade à população”, afirmou.



Também participou da reunião o secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Pedro Soares, reforçando o alinhamento da administração municipal na busca por investimentos e parcerias voltados ao fortalecimento da segurança em Araruama.

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