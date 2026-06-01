A UBS passou de 70m² para 212,94m² e recebeu uma estrutura totalmente renovada, climatizada e planejada para oferecer melhores condições. - Reprodução/

A UBS passou de 70m² para 212,94m² e recebeu uma estrutura totalmente renovada, climatizada e planejada para oferecer melhores condições.Reprodução/

Publicado 01/06/2026 15:39

Araruama - A prefeita Daniela Soares inaugurou na última sexta (29) a nova Unidade Básica de Saúde de Ponte dos Leites, dando início a uma nova etapa na estrutura da saúde pública de Araruama. Mais do que uma ampliação física, a entrega marca a implantação de um novo padrão para as unidades municipais, com foco em modernização, acessibilidade, conforto e melhoria do atendimento à população.



A UBS passou de 70m² para 212,94m² e recebeu uma estrutura totalmente renovada, climatizada e planejada para oferecer melhores condições tanto para os pacientes quanto para os profissionais da saúde. O projeto também contempla urbanismo e paisagismo, valorizando os espaços externos e promovendo maior integração com a comunidade.



Durante a inauguração, Daniela Soares destacou que a unidade representa o início de um novo momento para a saúde municipal.



“Quero falar que a saúde de Araruama vai mudar e nós estamos mudando. Esse é o primeiro posto de saúde novo, moderno, do jeito que vocês merecem, e teremos novos postos de saúde assim”, afirmou a prefeita.



A nova UBS conta com sala exclusiva de vacinação, consultório odontológico ampliado e equipado, sala de fisioterapia, espaços específicos para triagem e curativos, estrutura para os Agentes Comunitários de Saúde e área destinada às atividades do programa DANT, voltadas à promoção da saúde e prevenção de doenças.



O secretário municipal de Saúde, Mário Jorge Espinhara, ressaltou que a modernização da unidade foi pensada para qualificar os serviços oferecidos à população.



“Uma nova unidade de saúde traz mais conforto para os pacientes e também para os servidores. É uma unidade ampla, totalmente equipada e preparada para atender melhor a população”, destacou.



A Prefeitura já anunciou a continuidade do projeto de modernização da rede municipal. A próxima unidade a receber melhorias dentro do novo padrão será a UBS de Paracatu, reforçando a estratégia da gestão Daniela Soares de ampliar os investimentos na atenção básica e na infraestrutura da saúde pública de Araruama.