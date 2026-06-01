A UBS passou de 70m² para 212,94m² e recebeu uma estrutura totalmente renovada, climatizada e planejada para oferecer melhores condições.Reprodução/
A UBS passou de 70m² para 212,94m² e recebeu uma estrutura totalmente renovada, climatizada e planejada para oferecer melhores condições tanto para os pacientes quanto para os profissionais da saúde. O projeto também contempla urbanismo e paisagismo, valorizando os espaços externos e promovendo maior integração com a comunidade.
Durante a inauguração, Daniela Soares destacou que a unidade representa o início de um novo momento para a saúde municipal.
“Quero falar que a saúde de Araruama vai mudar e nós estamos mudando. Esse é o primeiro posto de saúde novo, moderno, do jeito que vocês merecem, e teremos novos postos de saúde assim”, afirmou a prefeita.
A nova UBS conta com sala exclusiva de vacinação, consultório odontológico ampliado e equipado, sala de fisioterapia, espaços específicos para triagem e curativos, estrutura para os Agentes Comunitários de Saúde e área destinada às atividades do programa DANT, voltadas à promoção da saúde e prevenção de doenças.
O secretário municipal de Saúde, Mário Jorge Espinhara, ressaltou que a modernização da unidade foi pensada para qualificar os serviços oferecidos à população.
“Uma nova unidade de saúde traz mais conforto para os pacientes e também para os servidores. É uma unidade ampla, totalmente equipada e preparada para atender melhor a população”, destacou.
A Prefeitura já anunciou a continuidade do projeto de modernização da rede municipal. A próxima unidade a receber melhorias dentro do novo padrão será a UBS de Paracatu, reforçando a estratégia da gestão Daniela Soares de ampliar os investimentos na atenção básica e na infraestrutura da saúde pública de Araruama.
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