A estrutura já é considerada uma das mais modernas da Região dos Lagos. - Reprodução/ Ascom

A estrutura já é considerada uma das mais modernas da Região dos Lagos.Reprodução/ Ascom

Publicado 28/05/2026 20:57

Iguaba Grande - O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), assinou, nesta quinta-feira (28), um acordo de cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A parceria prevê o compartilhamento de imagens e informações captadas pela Central de Monitoramento da cidade para auxiliar ações de inteligência, combate à criminalidade e operações de trânsito.



O termo foi firmado com o chefe substituto da delegacia da PRF em Niterói, Rodrigo Moreira, e reforça a aposta da gestão municipal em tecnologia e integração entre as forças de segurança. Também participaram do encontro o secretário de Ordem Pública, Alexandre Ramos, e a subsecretária Mônica Romero.



Com mais de 180 câmeras espalhadas em pontos estratégicos — incluindo equipamentos com reconhecimento facial e leitura de placas — Iguaba passa a ampliar sua colaboração em ações coordenadas de inteligência e monitoramento. A estrutura já é considerada uma das mais modernas da Região dos Lagos.



Nos bastidores, a iniciativa é vista como mais um movimento da gestão Fabinho para consolidar o discurso de investimento em segurança e prevenção, área que ganhou protagonismo no município nos últimos anos.



“Investir em segurança pública é cuidar das pessoas. Iguaba Grande hoje possui uma das centrais de monitoramento mais modernas da região, com tecnologia avançada que já vem trazendo resultados importantes. Essa parceria com a PRF fortalece nosso trabalho de inteligência e integração das forças de segurança para proteger ainda mais a nossa população”, afirmou o prefeito.



Além do combate à criminalidade, o acordo também abre caminho para operações educativas, fiscalizações e ações voltadas à redução de acidentes de trânsito, sempre mediante autorização formal entre os órgãos envolvidos.



A avaliação dentro do governo é de que a integração com a PRF fortalece não apenas a capacidade de resposta das forças de segurança, mas também o posicionamento de Iguaba como referência regional em monitoramento e inteligência urbana.

Iguaba passa a ampliar sua colaboração em ações coordenadas de inteligência e monitoramento. Reprodução/ Ascom