A resposta veio em vídeo publicado por Daniele (confira abaixo), que preferiu adotar um discurso voltado à defesa da política de proximidade popular. - Reprodução/

A resposta veio em vídeo publicado por Daniele (confira abaixo), que preferiu adotar um discurso voltado à defesa da política de proximidade popular. Reprodução/

Publicado 25/05/2026 16:36

Búzios - A temperatura política subiu em Búzios, nos últimos dias, quando a pré-candidata a deputada estadual Daniele Martins, rebateu publicamente críticas feitas pelo vereador Toni Russo. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar questionou a presença da primeira-dama de Búzios em comunidades do Rio de Janeiro e insinuou possíveis relações de facilitação para circulação em áreas dominadas pelo crime organizado. "Como o prefeito Alexandre Martins e a primeira-dama Daniele Martins conseguem circular com facilidade em áreas conhecidas pela forte presença do crime organizado? Existe algum tipo de acordo? Alguma permissão?", escreveu Toni, elevando o tom do embate político no município. A resposta veio em vídeo publicado por Daniele (confira abaixo), que preferiu adotar um discurso voltado à defesa da política de proximidade popular. Sem citar diretamente o vereador, ela criticou o que chamou de "ataques" e afirmou acreditar em uma política construída "no olho no olho", baseada na escuta e na presença junto à população. No pronunciamento, Daniele destacou que mais de dois milhões de pessoas vivem em comunidades no estado do Rio e afirmou que não pretende ignorar essa parcela da população. "Olhar as comunidades apenas pelo preconceito ou pela violência é não enxergar a potência humana que existe ali", declarou.



RESPOSTA ATRAVESSADA



A resposta da primeira-dama buziana ao vereador acabou expondo um discurso considerado preconceituoso sobre comunidades. Isso porque, ao questionar a circulação de Daniele em favelas do Rio, Toni deu margem à interpretação de que entrar nesses locais só seria possível com algum tipo de ligação criminosa. Além disso, Toni acabou insistindo no tom machista, ao insinuar que uma mulher não teria capacidade de construir articulações políticas próprias em territórios populares sem tutela masculina ou influência paralela. O episódio aprofundou ainda mais a disputa política entre os dois grupos, especialmente diante do avanço do nome de Daniele no cenário eleitoral de 2026.