O encontro reuniu o comandante do batalhão, tenente-coronel Leonardo Heitor, além de integrantes da cúpula da corporação e do secretário municipal de Segurança, Pedro Soares. - Reprodução/ Ascom

O encontro reuniu o comandante do batalhão, tenente-coronel Leonardo Heitor, além de integrantes da cúpula da corporação e do secretário municipal de Segurança, Pedro Soares.Reprodução/ Ascom

Publicado 20/05/2026 17:42

Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), colocou novamente a pauta da segurança pública no centro da agenda política do município. Nesta terça-feira (19), ela recebeu na Prefeitura representantes do 42º Batalhão da Polícia Militar para discutir os próximos passos da construção da sede definitiva da unidade, considerada estratégica para o atendimento regional de Araruama, Saquarema e Iguaba Grande.



O encontro reuniu o comandante do batalhão, tenente-coronel Leonardo Heitor, além de integrantes da cúpula da corporação e do secretário municipal de Segurança, Pedro Soares.



O 42º BPM depende de alinhamentos técnicos para avançar na implantação definitiva. A reunião tratou justamente de demandas operacionais da futura estrutura, incluindo áreas de alojamento, logística, abastecimento, armamentos e funcionamento interno da unidade.



Daniela aproveitou o encontro para reforçar o discurso de integração entre município e Estado, afirmando que a segurança pública é prioridade da administração e que o projeto do batalhão avança “passo a passo”, em cooperação com o Governo do Estado.



Além da pauta estrutural, a reunião também serviu para destacar operações conjuntas realizadas entre a prefeitura, a Polícia Militar e a Polícia Civil, principalmente contra motos e bicicletas elétricas com descarga adulterada. A chamada Operação Sossego Público, realizada recentemente em São Vicente, acabou virando exemplo da estratégia da gestão para mostrar presença nas ruas e resposta às reclamações da população sobre perturbação sonora e irregularidades no trânsito.