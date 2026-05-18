Sessão solene pelos 409 anos de São Pedro da Aldeia reuniu autoridades e moradores no SPEC. - Reprodução/ Renata Cristiane

Sessão solene pelos 409 anos de São Pedro da Aldeia reuniu autoridades e moradores no SPEC.Reprodução/ Renata Cristiane

Publicado 18/05/2026 13:41 | Atualizado 18/05/2026 13:56

São Pedro da Aldeia - A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia realizou, na noite desta sexta-feira (15), uma sessão solene em comemoração aos 409 anos do município. O evento aconteceu no clube SPEC e reuniu o prefeito Fábio do Pastel (PL), vereadores, autoridades políticas, representantes da sociedade civil e moradores da cidade.



Com o espaço lotado, a cerimônia foi marcada pela entrega de títulos de cidadania, medalhas e comendas a personalidades e instituições que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. A solenidade integrou a programação oficial de aniversário do município e destacou a importância histórica de São Pedro para a Região dos Lagos.



SERGINHO E GABRIELA ENTRE OS HOMENAGEADOS

Público acompanhou homenagens realizadas durante a sessão comemorativa. Reprodução/ Renata Cristiane



Entre os agraciados com o Título de Cidadão Aldeense estiveram o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL); a pré-candidata a deputada estadual Gabriela Azevedo; o presidente da Alerj, Douglas Ruas; além da jornalista Renata Cristiane, colunista da "Política Costa do Sol" e CEO do Portal RC24h e rádio RCFM 88,7.



A presença das lideranças reforçou o peso político da solenidade, que acabou funcionando também como espaço de aproximação entre representantes da Região dos Lagos e nomes ligados ao cenário estadual de 2026.



DOUGLAS RUAS SOBE O TOM CONTRA PARALISAÇÃO DE VERBAS



Durante entrevista exclusiva, Douglas Ruas voltou a criticar a paralisação de repasses e licitações no Estado do Rio, determinada pelo governador interino, desembargador Ricardo Couto. Pré-candidato ao Governo do Estado pelo PL, o presidente da Alerj afirmou que a medida vem causando insatisfação entre prefeitos fluminenses e prejudicando investimentos que já estavam encaminhados para diversos municípios. Segundo ele, muitas obras e projetos estariam travados em razão da suspensão administrativa.



Pastel, também comentou os impactos da suspensão dos repasses estaduais. Segundo ele, a preocupação dos municípios aumenta diante da dependência de recursos para manutenção de obras, serviços e investimentos em andamento. Entre os agraciados com o Título de Cidadão Aldeense estiveram o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL); a pré-candidata a deputada estadual Gabriela Azevedo; o presidente da Alerj, Douglas Ruas; além da jornalista Renata Cristiane, colunista da "Política Costa do Sol" e CEO do Portal RC24h e rádio RCFM 88,7.A presença das lideranças reforçou o peso político da solenidade, que acabou funcionando também como espaço de aproximação entre representantes da Região dos Lagos e nomes ligados ao cenário estadual de 2026.Durante entrevista exclusiva, Douglas Ruas voltou a criticar a paralisação de repasses e licitações no Estado do Rio, determinada pelo governador interino, desembargador Ricardo Couto. Pré-candidato ao Governo do Estado pelo PL, o presidente da Alerj afirmou que a medida vem causando insatisfação entre prefeitos fluminenses e prejudicando investimentos que já estavam encaminhados para diversos municípios. Segundo ele, muitas obras e projetos estariam travados em razão da suspensão administrativa.Pastel, também comentou os impactos da suspensão dos repasses estaduais. Segundo ele, a preocupação dos municípios aumenta diante da dependência de recursos para manutenção de obras, serviços e investimentos em andamento.





O tema deve ganhar ainda mais força nas próximas semanas, especialmente entre prefeitos da Região dos Lagos que aguardam definições do Governo do Estado sobre contratos e liberações financeiras.