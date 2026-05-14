Ex-deputado falou sobre os desafios da segurança pública fluminense.Reprodução/ Marcio Menasce
Com prefácio de Wagner Moura, a obra traça um panorama das últimas décadas da política fluminense, abordando o avanço das milícias, a relação entre crime, política e poder, além dos desafios da segurança pública no estado. O livro mistura relato pessoal e análise política para refletir sobre o futuro do Rio e do Brasil.
Freixo relembra sua atuação como professor, ativista de direitos humanos e parlamentar, com destaque para a presidência da CPI das Milícias na Alerj, considerada um marco no combate aos grupos paramilitares. A narrativa também recupera episódios de ameaças sofridas ao longo da vida pública e a memória de Marielle Franco, assassinada em 2018.
"Esse livro não é apenas sobre a minha trajetória, mas sobre o que o Rio de Janeiro se tornou nas últimas décadas e os riscos que a democracia enfrenta quando o crime organizado se infiltra nas estruturas do Estado. É também um relato sobre resistência, coragem e a necessidade de não naturalizar a violência", afirmou Freixo durante o lançamento.
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