Serginho elogiou o trabalho desenvolvido pelo grupamento e afirmou que a gestão já mantém diálogo com o novo comando para ampliar ações conjuntas. - Reprodução/ RCFM

Serginho elogiou o trabalho desenvolvido pelo grupamento e afirmou que a gestão já mantém diálogo com o novo comando para ampliar ações conjuntas.Reprodução/ RCFM

Publicado 13/05/2026 12:53

Cabo Frio - Em Cabo Frio teve troca de comando do 18º Grupamento de Bombeiros Milita. Na ocasião, o prefeito Dr. Serginho (PL) aproveitou para reforçar a parceria da prefeitura com a corporação e alinhar novos projetos para segurança e ordenamento das praias. Ao comentar a saída do tenente-coronel Eduardo Borges e a chegada do novo comandante, Anderson Gomes, Serginho elogiou o trabalho desenvolvido pelo grupamento e afirmou que a gestão já mantém diálogo com o novo comando para ampliar ações conjuntas, principalmente em Cabo Frio e Tamoios.

REGIME ADICIONAL



O prefeito também garantiu que, a exemplo do que já acontece com a Polícia Militar, a Prefeitura pretende implantar o Regime Adicional de Serviço (RAIS) para os Bombeiros, reforçando o efetivo da corporação no município. Segundo Serginho, as conversas para formalização de convênios com o Corpo de Bombeiros já acontecem há cerca de seis meses e fazem parte da estratégia da gestão de integrar cada vez mais as forças de segurança na cidade. Confira a entrevista.





"COMPROMISSO COM A DEFESA DO PATRIMÔNIO"



Quem também prestigiou a troca de comando do 18º GBM foi o ex-prefeito de Iguaba Grande e pré-candidato a deputado estadual, Vantoil Martins (PSB). Em entrevista à equipe da rádio RCFM, Vantoil ressaltou o papel da corporação na proteção da população. "É uma instituição muito renomada, que exerce um papel extremamente importante para a sociedade. O Corpo de Bombeiros tem compromisso com a defesa do patrimônio, mas principalmente com a defesa da vida, sempre em parceria com as defesas civis dos municípios". Também comentou sobre a relação próxima com pautas ligadas à segurança pública e destacou que o tema será uma das prioridades de sua pré-candidatura à Alerj. “Hoje, a segurança é um dos pilares principais para o desenvolvimento de qualquer cidade, região ou estado. Antigamente se falava muito em saúde, educação e turismo, mas atualmente a segurança também precisa estar entre essas prioridades”, destacou. Confira a entrevista.