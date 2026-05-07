Durante a visita, o parlamentar também comentou sobre o atual cenário do Governo do Estado.Reprodução/ Renata Cristiane
A discussão ganhou força após Eduardo Paes publicar um vídeo criticando o programa. Segundo ele, a iniciativa sofre influência política de deputados que direcionariam núcleos do projeto para seus redutos eleitorais.
Durante o encontro em Búzios, Alexandre Martins rebateu as críticas e defendeu a permanência do programa nos municípios da Região dos Lagos. Douglas Ruas também comentou o assunto e afirmou que o Segurança Presente apresenta resultados positivos nas cidades onde foi implantado.
“É um programa de sucesso. Onde o Segurança Presente foi implantado, vimos os números da criminalidade despencarem e aumentar a sensação de segurança”, declarou o presidente da Alerj.
Segundo ele, a continuidade do programa é importante para fortalecer a economia local, incentivar novos negócios e garantir maior tranquilidade à população. Ruas também afirmou que a Alerj acompanhará possíveis mudanças relacionadas à política de segurança pública do Estado.
“A gente espera que não tenha nenhum retrocesso nos avanços já conquistados na segurança pública”, completou.
Durante a visita, o parlamentar também comentou sobre o atual cenário do Governo do Estado e as mudanças promovidas pelo governador interino, o desembargador Ricardo Corvo. Segundo Ruas, cabe ao atual chefe do Executivo tomar as decisões administrativas que considerar necessárias.
“Quem está exercendo nesse momento é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Corvo, e ele tem total poder para promover as mudanças que julga pertinentes para o momento”, afirmou.
Questionado sobre a coincidência de sua visita ocorrer após passagem recente de Eduardo Paes pela Região dos Lagos, Douglas Ruas negou relação com movimentações eleitorais e afirmou que já esteve outras vezes na região em agendas de trabalho.
“Eu não sou daqueles turistas que só aparecem aqui de quatro em quatro anos. Eu estive aqui mostrando trabalho”, declarou.
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