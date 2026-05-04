O novo espaço substitui a antiga estrutura e passa a oferecer ambiente climatizado, bilheteria e sala de espera, com o objetivo de melhorar as condições de atendimento aos usuários da travessia entre o Centro e o distrito.Reprodução/ Ascom
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