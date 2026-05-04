O novo espaço substitui a antiga estrutura e passa a oferecer ambiente climatizado, bilheteria e sala de espera, com o objetivo de melhorar as condições de atendimento aos usuários da travessia entre o Centro e o distrito. - Reprodução/ Ascom

O novo espaço substitui a antiga estrutura e passa a oferecer ambiente climatizado, bilheteria e sala de espera, com o objetivo de melhorar as condições de atendimento aos usuários da travessia entre o Centro e o distrito.Reprodução/ Ascom

Publicado 04/05/2026 16:41

Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), já começou o mês inaugurando a nova estação de embarque e desembarque do ferry boat em Praia Seca, no 4º distrito do município. A cerimônia aconteceu na sexta-feira (1º).

O novo espaço substitui a antiga estrutura e passa a oferecer ambiente climatizado, bilheteria e sala de espera, com o objetivo de melhorar as condições de atendimento aos usuários da travessia entre o Centro e o distrito.

Durante a entrega, a prefeita associou a obra a uma estratégia mais ampla de desenvolvimento local. “Hoje entregamos um ponto de embarque e desembarque moderno, climatizado, que faz parte de um projeto de fomento ao turismo da nossa cidade. Praia Seca não poderia ficar de fora. Esse é um espaço aberto à população e aos nossos visitantes, pensado para acolher melhor quem chega e quem sai do distrito”, afirmou.

O subprefeito de Praia Seca, Helênio Felizardo, também comentou os impactos da obra no cotidiano da população. “O ferry boat transporta centenas de pessoas diariamente. Essa nova estrutura traz mais segurança, comodidade e melhora o atendimento à população, além de fortalecer o turismo em Praia Seca”, disse.

A intervenção incluiu a demolição da antiga estrutura metálica, que apresentava desgaste, e a construção de um novo espaço com uso de madeira de reflorestamento e vidro.

A entrega ocorre em um contexto de aumento da demanda por serviços no distrito e é tratada, nos bastidores, como parte do esforço da gestão para ampliar sua presença em Praia Seca, região que concentra fluxo crescente de moradores e visitantes.

