O prefeito Dr. Serginho (PL) encaminhou à Câmara uma proposta que prevê a extinção da Secretaria da Cidade, atualmente ligada ao vice-prefeito Miguel Alencar (União). - Reprodução/

O prefeito Dr. Serginho (PL) encaminhou à Câmara uma proposta que prevê a extinção da Secretaria da Cidade, atualmente ligada ao vice-prefeito Miguel Alencar (União).Reprodução/

Publicado 30/04/2026 17:49

Cabo Frio - O cenário político de Cabo Frio ganhou novos contornos e já movimenta os bastidores. O prefeito Dr. Serginho (PL) encaminhou à Câmara uma proposta que prevê a extinção da Secretaria da Cidade, atualmente ligada ao vice-prefeito Miguel Alencar (União). No mesmo pacote, o chefe do Executivo propõe a criação da Secretaria da Casa Civil, que deve assumir papel estratégico dentro do governo.



O nome mais cotado para comandar a nova pasta é o de Jehann Costa, atual presidente da Consercaf. Caso a indicação se confirme, a presidência da autarquia pode ficar com Johnny Costa (PP), que além de irmão de Jehann, hoje é vereador. Se esse movimento se concretizar, a saída de Johnny da Câmara abriria espaço para o suplente Davi Souza (PP), que passaria a integrar a base governista no Legislativo.



Vale destacar que todas as informações circulam a partir de fontes consideradas confiáveis, mas ainda não foram confirmadas oficialmente pela Prefeitura nem pelos envolvidos. Nos bastidores, a leitura é de que Serginho segue mexendo as peças com cautela e estratégia, reorganizando o time sem alarde, mas sinalizando que o cenário político local permanece em movimento.



E não para por aí. O primeiro escalão também já começou a passar por mudanças. O vereador Claudinho da Padaria (PODE) foi nomeado como novo chefe de gabinete do prefeito Dr. Serginho. Com isso, Ratinho (PODE) retorna à Câmara Municipal e reassume sua vaga no Legislativo.



A expectativa, segundo apurado, é de que novas alterações sejam anunciadas ao longo do dia. A movimentação indica uma possível dança das cadeiras mais ampla dentro do governo municipal, com impactos diretos na relação entre Executivo e Legislativo.