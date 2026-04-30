Fabinho Costa e secretária Cláudia Souza.Reprodução/ RCFM
Ao comentar a criação da Secretaria da Mulher, o prefeito afirmou que a implantação da nova pasta só foi possível após a reorganização de outros setores da administração. “Eu acredito na boa política, e a boa política vive de integração e da criação de políticas públicas de forma ordenada. Tivemos que estruturar outras secretarias para hoje poder inaugurar a nossa Secretaria da Mulher em Iguaba Grande”, declarou.
Fabinho ressaltou que o novo órgão terá papel estratégico na articulação entre diferentes áreas da prefeitura, como assistência social, saúde, educação e segurança pública, buscando atender de forma mais eficiente as demandas femininas do município. De acordo com o prefeito, a secretaria funcionará como ponto central de escuta e encaminhamento das necessidades apresentadas pelas moradoras.
Sobre a escolha da secretária Cláudia Souza para comandar a nova pasta, Fabinho destacou a experiência adquirida por ela na área social e a dedicação ao serviço público. “A Cláudia é uma mulher guerreira, que já mostrou na assistência o amor pelo que faz. Tenho certeza de que vai ser um grande sucesso”, disse. O prefeito também mencionou a subsecretária Ive Maria, ressaltando a importância de unir qualificação técnica e sensibilidade social na gestão pública.
Além da nova secretaria, Fabinho anunciou para o dia 8 de maio, às 11h30, a inauguração da base do Corpo de Bombeiros em Iguaba Grande. Segundo ele, o novo equipamento irá reforçar o atendimento à população e contribuir para a preservação de vidas.
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Ao comentar sua pré-candidatura, Vantoil afirmou que pretende levar a pauta para o âmbito estadual. “Na Assembleia Legislativa, eu vou ser um porta-voz, encurtando a distância entre as mulheres, seus direitos e o Governo do Estado”, declarou.
Já Alexandra Codeço destacou a relevância da iniciativa e o avanço regional. “É motivo de muita honra estar aqui prestigiando essa criação. A política pública para a mulher tem que ser algo grande, e cada dia mais está avançando”, afirmou. Ela também defendeu a integração entre municípios. “Precisamos unir forças entre o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Teremos uma integração em toda a Região dos Lagos”, disse.
A secretária reforçou ainda o papel do acolhimento. “Vocês não estão sozinhas. Não deixem de procurar ajuda. A secretaria está aqui para acolher”, concluiu.
A Secretaria da Mulher de Iguaba Grande passa a atuar com foco na ampliação dos serviços e no fortalecimento da rede de proteção no município.
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