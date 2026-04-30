Fabinho Costa e secretária Cláudia Souza. - Reprodução/ RCFM

Fabinho Costa e secretária Cláudia Souza.Reprodução/ RCFM

Publicado 30/04/2026 15:11

Iguaba Grande - Iguaba Grande inaugurou, nesta quinta-feira (30), a Secretaria da Mulher, criada para fortalecer políticas públicas voltadas ao público feminino, ampliar o acolhimento e integrar serviços essenciais no município. A coluna conversou com exclusividade com o prefeito Fabinho Costa (CID) e a secretária da pasta, Cláudia Souza, além do ex-prefeito e pré-candidato a deputado estadual, Vantoil Martins (CID), e da secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Cabo Frio, Alexandra Codeço.



Ao comentar a criação da Secretaria da Mulher, o prefeito afirmou que a implantação da nova pasta só foi possível após a reorganização de outros setores da administração. “Eu acredito na boa política, e a boa política vive de integração e da criação de políticas públicas de forma ordenada. Tivemos que estruturar outras secretarias para hoje poder inaugurar a nossa Secretaria da Mulher em Iguaba Grande”, declarou.



Fabinho ressaltou que o novo órgão terá papel estratégico na articulação entre diferentes áreas da prefeitura, como assistência social, saúde, educação e segurança pública, buscando atender de forma mais eficiente as demandas femininas do município. De acordo com o prefeito, a secretaria funcionará como ponto central de escuta e encaminhamento das necessidades apresentadas pelas moradoras.



Sobre a escolha da secretária Cláudia Souza para comandar a nova pasta, Fabinho destacou a experiência adquirida por ela na área social e a dedicação ao serviço público. “A Cláudia é uma mulher guerreira, que já mostrou na assistência o amor pelo que faz. Tenho certeza de que vai ser um grande sucesso”, disse. O prefeito também mencionou a subsecretária Ive Maria, ressaltando a importância de unir qualificação técnica e sensibilidade social na gestão pública.



Além da nova secretaria, Fabinho anunciou para o dia 8 de maio, às 11h30, a inauguração da base do Corpo de Bombeiros em Iguaba Grande. Segundo ele, o novo equipamento irá reforçar o atendimento à população e contribuir para a preservação de vidas.

À frente da nova estrutura, a secretária Cláudia Souza classificou a inauguração como um marco para o município . “Muita emoção e muita alegria. É um novo momento histórico em nossa cidade. Uma conquista de todas nós”, afirmou. Segundo ela, o trabalho voltado às mulheres já vinha sendo realizado, mas passa a ganhar mais alcance com a secretaria. Cláudia destacou que o espaço contará com o Centro Especializado de Atendimento à Mulher e terá atuação baseada na escuta ativa. “A gente quer ouvir as mulheres e fazer a política pública de forma efetiva. Queremos que elas se sintam acolhidas e próximas da secretaria”, disse.

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Durante a cerimônia, Vantoil Martins (CID) destacou que a criação da secretaria amplia iniciativas iniciadas em sua gestão. “A gente começou plantando essa semente lá atrás, com um setor exclusivo de escuta, defesa e proteção à mulher. Hoje, a secretaria chega para ampliar ainda mais esse atendimento”, afirmou. Ele também ressaltou a demanda crescente por políticas públicas. “Nós sabemos do quão é grande o número de mulheres vítimas de abuso, seja físico ou psicológico. Quem ganha é a população e toda a região”, disse.



Ao comentar sua pré-candidatura, Vantoil afirmou que pretende levar a pauta para o âmbito estadual. “Na Assembleia Legislativa, eu vou ser um porta-voz, encurtando a distância entre as mulheres, seus direitos e o Governo do Estado”, declarou.



Já Alexandra Codeço destacou a relevância da iniciativa e o avanço regional. “É motivo de muita honra estar aqui prestigiando essa criação. A política pública para a mulher tem que ser algo grande, e cada dia mais está avançando”, afirmou. Ela também defendeu a integração entre municípios. “Precisamos unir forças entre o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Teremos uma integração em toda a Região dos Lagos”, disse.



A secretária reforçou ainda o papel do acolhimento. “Vocês não estão sozinhas. Não deixem de procurar ajuda. A secretaria está aqui para acolher”, concluiu.



A Secretaria da Mulher de Iguaba Grande passa a atuar com foco na ampliação dos serviços e no fortalecimento da rede de proteção no município.

