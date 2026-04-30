Prefeito Marcelo Magno apresentou projeto para a orla da Prainha. - Reprodução/ Ascom

Prefeito Marcelo Magno apresentou projeto para a orla da Prainha.Reprodução/ Ascom

Publicado 30/04/2026 14:53

Arraial do Cabo - O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), participou de uma audiência pública na Prainha, nesta quarta-feira (29), para apresentar e debater o projeto de revitalização da orla. O encontro foi mediado pela juíza Monica Lucia, titular da 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia, e pelo procurador da República, Leandro Mitidieri.



A audiência também abordou melhorias e o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da área, com foco em problemas recorrentes, como o descarte irregular de resíduos e a necessidade de maior organização do espaço. Entre as propostas apresentadas estão a definição de locais adequados para o lixo, a criação de horários específicos para descarte e o reforço da fiscalização com o uso de câmeras.



Durante a reunião, Marcelo Magno destacou o caráter histórico das dificuldades enfrentadas na região e defendeu a adoção de medidas práticas para enfrentá-las. “É um problema crônico na cidade, mas com monitoramento e organização a gente vai conseguir cobrar e cuidar melhor da nossa cidade”, afirmou. A fala foi recebida com aplausos de moradores e comerciantes dos quiosques presentes.



O secretário de Obras e Urbanismo, Pedro Caju, apresentou o projeto da nova orla, que prevê melhorias na infraestrutura e a criação de um espaço específico para pescadores. A primeira etapa da obra terá início nessa área, com estrutura para preparo e comercialização de pescados, espaço para redes de pesca, cozinha, área coberta para eventos, câmara fria, sala administrativa, banheiros e oficina escola.



Estiveram presentes também, representantes da Associação de Quiosqueiros, Ibama, ICMBio, Polícia Federal, associações de pescadores, moradores, vereadores e secretários municipais, além da Colônia de Pescadores e da Associação de Moradores da Prainha.



A revitalização da orla da Prainha é uma demanda aguardada há anos por quiosqueiros e por moradores, especialmente após a demolição das antigas estruturas, ocorrida há cerca de uma década.



Dentro do conjunto de ações, o prefeito também incluiu intervenções relacionadas ao esgotamento sanitário. Segundo ele, a proposta é organizar a área de forma funcional, com melhoria da infraestrutura para atender moradores e visitantes. Marcelo Magno (PL) também ressaltou a importância do diálogo entre os setores envolvidos. “A prefeitura está trabalhando com responsabilidade para garantir uma revitalização que respeite o meio ambiente, valorize os quiosqueiros, assegure acessibilidade para todos, atenda aos moradores e proporcione uma melhor experiência para os turistas que frequentam a Prainha”, afirmou.