Nos bastidores, a presença do secretário é interpretada como um movimento de inserção política da gestão buziana em fóruns estratégicos.Reprodução/ Ascom
Búzios marca presença em mostra estadual de práticas do SUS na Fiocruz
Secretário municipal de Saúde, Leonidas Heringer, representou a cidade e atuou como mediador de uma das mesas de apresentação
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Arraial do Cabo fica em 2º lugar em prêmio nacional de turismo
Reconhecimento às Prainhas do Pontal do Atalaia entra no discurso da gestão e reforça agenda do setor no município
Prefeito se reúne com associações de moradores em São Pedro da Aldeia
Encontro com representantes da UNIASPA e lideranças comunitárias discutiu demandas dos bairros e reforçou diálogo direto com a população
Daniela Soares amplia política educacional em Araruama sobre diversidade
Município mantém parceria com a UERJ e investe na formação de professores da rede
Dr. Serginho articula parceria com Uerj para ampliar saúde em Cabo Frio
Encontro reuniu secretários e direção da Medicina da faculdade para discutir unidade avançada e retomada de atendimento infantil
Obra do Hospital Municipal ganha corpo e reforça agenda de Fábio do Pastel
Nesta sexta-feira (17), o prefeito de São Pedro da Aldeia conduziu uma visita técnica ao canteiro de obras ao lado de secretários municipais e vereadores
Cabo Frio reúne lideranças em defesa dos royalties do Rio de Janeiro
Encontro, nesta quinta-feira (16), reuniu prefeitos, consórcios e lideranças políticas em debate de estratégias para evitar perdas. Estado e municípios produtores podem perder até R$ 24 bi anuais caso STF autorize redistribuição dos recursos
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