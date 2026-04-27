Nos bastidores, a presença do secretário é interpretada como um movimento de inserção política da gestão buziana em fóruns estratégicos. - Reprodução/ Ascom

Nos bastidores, a presença do secretário é interpretada como um movimento de inserção política da gestão buziana em fóruns estratégicos.Reprodução/ Ascom

Publicado 27/04/2026 16:46

Búzios - O secretário municipal de Saúde de Armação dos Búzios, Leonidas Heringer, esteve presente nesta segunda-feira (28) na Mostra de Práticas de Saúde, realizada na Fiocruz, no Rio de Janeiro, representando o município em um dos principais espaços de debate técnico e político da área no estado.

Durante o encontro, o secretário atuou como mediador de uma das mesas de apresentação, o que amplia a participação direta de Búzios nas discussões sobre gestão e organização do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente em temas como regionalização e integração das redes de atendimento.

A programação reuniu gestores, pesquisadores e profissionais de diferentes cidades fluminenses, com foco na apresentação de experiências voltadas à atenção básica, saúde mental, vigilância e humanização. O ambiente também favoreceu articulações institucionais e alinhamento entre municípios.

Entre os pontos centrais debatidos, a regionalização do SUS apareceu como estratégia para otimizar recursos e ampliar o acesso aos serviços, pauta que vem ganhando espaço nas agendas municipais e estaduais.

Nos bastidores, a presença do secretário é interpretada como um movimento de inserção política da gestão buziana em fóruns estratégicos, fortalecendo a interlocução com outras administrações e instituições ligadas à saúde pública.