Araruama amplia ensino sobre cultura afro-brasileira na rede municipal.Reprodução/ Ascom
A medida tem como objetivo ampliar o debate sobre identidade, pertencimento e formação cidadã entre os alunos, além de seguir diretrizes previstas na educação nacional.
Dentro desse processo, a prefeita Daniela Soares (PL) firmou parceria com a UERJ, voltada à capacitação de profissionais da rede municipal.
Segundo a prefeita, a iniciativa busca consolidar uma política educacional permanente e qualificar o trabalho desenvolvido nas escolas.
As formações devem atender dinamizadores de leitura, cerca de 350 professores do primeiro segmento, além de gestores e orientadores pedagógicos. A expectativa é que a implementação aconteça de forma integrada em toda a rede.
Para o pró-reitor de Políticas e Assistência Estudantis da UERJ, Daniel Pinha, o curso aborda temas importantes para o ambiente escolar atual, como educação antirracista, relações étnico-raciais e inclusão.
Araruama também implantou uma disciplina específica sobre o tema, com material didático próprio e sem redução da carga horária das matérias da base comum. A iniciativa coloca o município entre os que vêm buscando novos formatos para trabalhar diversidade e história nas salas de aula.
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