Araruama amplia ensino sobre cultura afro-brasileira na rede municipal. - Reprodução/ Ascom

Araruama amplia ensino sobre cultura afro-brasileira na rede municipal.Reprodução/ Ascom

Publicado 20/04/2026 13:36

Araruama - A Prefeitura de Araruama deu mais um passo na área da educação ao reforçar a política de ensino da história e da cultura afro-brasileira e dos povos originários na rede municipal. A proposta vem sendo desenvolvida pela Secretaria de Educação e busca integrar o tema de forma contínua no currículo das escolas.



A medida tem como objetivo ampliar o debate sobre identidade, pertencimento e formação cidadã entre os alunos, além de seguir diretrizes previstas na educação nacional.



Dentro desse processo, a prefeita Daniela Soares (PL) firmou parceria com a UERJ, voltada à capacitação de profissionais da rede municipal.



Segundo a prefeita, a iniciativa busca consolidar uma política educacional permanente e qualificar o trabalho desenvolvido nas escolas.



As formações devem atender dinamizadores de leitura, cerca de 350 professores do primeiro segmento, além de gestores e orientadores pedagógicos. A expectativa é que a implementação aconteça de forma integrada em toda a rede.



Para o pró-reitor de Políticas e Assistência Estudantis da UERJ, Daniel Pinha, o curso aborda temas importantes para o ambiente escolar atual, como educação antirracista, relações étnico-raciais e inclusão.



Araruama também implantou uma disciplina específica sobre o tema, com material didático próprio e sem redução da carga horária das matérias da base comum. A iniciativa coloca o município entre os que vêm buscando novos formatos para trabalhar diversidade e história nas salas de aula.