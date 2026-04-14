Flávio Bolsonaro, por sua vez, sinalizou continuidade no apoio à região, ressaltando ações já realizadas em conjunto. - Reprodução/ Ascom

Flávio Bolsonaro, por sua vez, sinalizou continuidade no apoio à região, ressaltando ações já realizadas em conjunto.Reprodução/ Ascom

Publicado 14/04/2026 15:02

Cabo Frio - O prefeito de Cabo Frio, Dr Serginho (PL), começou a semana com uma agenda relâmpago, porém com um ingrediente político de peso: o encontro com o senador Flávio Bolsonaro (PL), a quem Serginho se referiu, em tom descontraído, como "futuro presidente da República". O chefe do executivo cabo-friense cumpriu uma série de compromissos políticos voltados à atração de investimentos e ao fortalecimento de alianças institucionais para o município. O registro foi feito em vídeo publicado nas redes sociais, onde o prefeito aparece ao lado do senador reforçando a proximidade política e destacando a importância do diálogo institucional. "Cabo Frio nunca esteve tão próximo do futuro presidente", afirmou Serginho, em clima de informalidade. Durante a conversa, os dois mencionaram a possibilidade de ampliação de parcerias e investimentos voltados para Cabo Frio e toda a Região dos Lagos, com foco no desenvolvimento econômico. Flávio Bolsonaro, por sua vez, sinalizou continuidade no apoio à região, ressaltando ações já realizadas em conjunto.

BATE E VOLTA

A passagem de Serginho por Brasília nesta segunda-feira (13) foi rápida, mas carregada de articulações políticas. Em esquema de bate-volta, o prefeito esteve na capital federal ao longo do dia e, por volta das 19h20, já seguia para o aeroporto no retorno ao Rio de Janeiro. Foi nesse momento que ele conversou por telefone com a coluna, O prefeito detalhou parte do encontro com o senador Flávio Bolsonaro. Segundo ele, foi uma "resenha política" de mais de uma hora, a portas fechadas, com amplo leque de assuntos. Entre os temas discutidos, estiveram cenários eleitorais e articulações futuras, como a possível candidatura de Douglas Ruas no estado, o projeto político de Gabriela Azevedo à Alerj — que, segundo Serginho, deve contar com apoio direto de Flávio — e até projeções nacionais envolvendo o próprio senador. Apesar de mencionar os principais pontos, o prefeito fez mistério sobre um dos assuntos tratados, afirmando apenas que "outras conversas importantes" também estiveram na pauta, sem entrar em detalhes. Nos bastidores, o encontro é visto como estratégico não apenas pela duração e caráter reservado, mas também pelo simbolismo político. Serginho tem reforçado a narrativa de proximidade com Flávio Bolsonaro, sustentando a ideia de que Cabo Frio pode, eventualmente, ter uma relação direta com um projeto nacional de maior envergadura — argumento que já vem sendo utilizado em suas manifestações públicas.