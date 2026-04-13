Serginho cumpre agenda estratégica em Brasília voltada ao desenvolvimento local.Reprodução/ Redes Sociais
Dr Serginho vai a Brasília em busca de recursos e reforça articulação política
Encontro com senador Flávio Bolsonaro (PL) deve tratar de novos investimentos e apresentação de ações da gestão
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Solenidade reuniu deputados federais, pré-candidato ao Governo do Estado e centenas de apoiadores em evento marcado por forte mobilização do grupo liderado pelo prefeito Dr. Serginho
Distanciamento entre Dr Serginho e Miguel Alencar agita bastidores em Cabo Frio
Miguel Alencar deixa gabinete ao lado do prefeito mas nega perda de confiança dentro do governo
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