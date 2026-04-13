Serginho cumpre agenda estratégica em Brasília voltada ao desenvolvimento local. - Reprodução/ Redes Sociais

Serginho cumpre agenda estratégica em Brasília voltada ao desenvolvimento local.Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 13/04/2026 13:26

Cabo Frio - O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), iniciou a semana em Brasília, onde cumpre uma série de compromissos políticos voltados à atração de investimentos e ao fortalecimento de alianças institucionais para o município.



A viagem começou nas primeiras horas desta segunda-feira (13). Antes de embarcar, o chefe do Executivo municipal compartilhou um vídeo em que antecipou parte da agenda na capital federal, incluindo um encontro com o senador Flávio Bolsonaro (PL).



De acordo com o prefeito, a reunião terá como foco a viabilização de novos recursos para Cabo Frio, além da apresentação de ações desenvolvidas pela atual gestão desde o início do mandato, em janeiro de 2024.



A ida a Brasília acontece em um momento de intensificação das articulações políticas do governo municipal. A aproximação com representantes do mesmo grupo político é vista como uma estratégia para ampliar o acesso a verbas e projetos com potencial de impacto direto na cidade.



