O ex-prefeito afirmou que segue atualizado com a dinâmica política e administrativa da cidade e defendeu sua volta ao Executivo. - Reprodução/ RCFM

O ex-prefeito afirmou que segue atualizado com a dinâmica política e administrativa da cidade e defendeu sua volta ao Executivo.Reprodução/ RCFM

Publicado 07/04/2026 16:10

Cabo Frio - O cenário político de Cabo Frio ganhou novos contornos nesta terça-feira (7) após o ex-prefeito Alair Corrêa anunciar que pretende disputar novamente o comando do município em 2032. A declaração foi feita durante participação no programa Renata Cristiane Online, transmitido pela rádio RCFM.



Antes disso, Alair revelou que planeja retornar à vida pública já em 2028, quando pretende concorrer a uma vaga na Câmara Municipal. Caso confirme o projeto político, ele terá 86 anos na disputa proporcional e 90 anos quando pretende concorrer novamente à Prefeitura.



Durante a entrevista, o ex-prefeito afirmou que segue atualizado com a dinâmica política e administrativa da cidade e defendeu sua volta ao Executivo. Segundo ele, a proposta é retomar um modelo de gestão focado na organização urbana. “Por que não voltar a dirigir a cidade? Essa é a minha nova caminhada”, declarou.



Alair também relembrou realizações de seus mandatos anteriores, citando a construção de unidades hospitalares e obras de infraestrutura em diversos bairros. Ao revisitar seu último governo, voltou a mencionar dificuldades enfrentadas na época, atribuindo entraves administrativos à gestão do ex-prefeito Marquinho Mendes.



O ex-prefeito ainda avaliou o cenário político atual. Sobre a gestão do prefeito Dr. Serginho, apontou impacto negativo inicial com a repercussão da taxa de lixo, mas ponderou que a tendência pode ser de recuperação, especialmente após ajustes e maior entendimento da população sobre a cobrança.



No campo eleitoral, Alair também projetou o crescimento de Gabi Azevedo, destacando o peso político de seu principal aliado, o próprio prefeito.



A fala do ex-prefeito rapidamente repercutiu nos bastidores e reacendeu discussões sobre o futuro político de Cabo Frio. Com um plano traçado a longo prazo, Alair Corrêa volta ao centro do debate e adiciona novos elementos à disputa que, mesmo distante, já começa a se desenhar nos corredores da política local.

