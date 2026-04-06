Prefeita Daniela Soares participa da entrega da Praça dos Pescadores em Araruama.Reprodução/ Ascom
A entrega do espaço, conduzida pela prefeita Daniela Soares (PL), representa uma mudança significativa na dinâmica de trabalho dos pescadores locais, que passam a contar com estrutura fixa e adequada para comercialização do pescado. A iniciativa também dialoga com uma agenda política voltada ao fortalecimento da economia tradicional e à melhoria das condições de trabalho.
Durante a cerimônia, a prefeita destacou o peso da atividade pesqueira para a cidade, ressaltando que a produção anual ultrapassa 600 toneladas de peixe. Além da comercialização direta na orla e na Colônia Z-28, parte dessa produção abastece a merenda escolar da rede municipal, ampliando o alcance social da atividade.
O novo espaço substitui a antiga Feira da Pontinha, marcada por condições precárias, e passa a oferecer seis quiosques de eucalipto tratado, além de infraestrutura com pavimentação, iluminação, mobiliário e paisagismo. A intervenção não apenas reorganiza a atividade econômica, como também reposiciona a orla como ponto de convivência e potencial atrativo turístico.
Entre os pescadores, o sentimento predominante foi de conquista. Profissionais com décadas de atuação relataram as dificuldades enfrentadas no antigo espaço, sujeito a lama, ventos e falta de estrutura. Agora, veem na nova praça a possibilidade de melhores condições de trabalho e aumento nas vendas.
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