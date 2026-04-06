Prefeita Daniela Soares participa da entrega da Praça dos Pescadores em Araruama. - Reprodução/ Ascom

Prefeita Daniela Soares participa da entrega da Praça dos Pescadores em Araruama.Reprodução/ Ascom

Publicado 06/04/2026 13:37 | Atualizado 06/04/2026 13:42

Araruama - A Prefeitura de Araruama inaugurou, nesta quinta-feira (2), a nova Praça dos Pescadores, na Pontinha, em uma ação que combina requalificação urbana, incentivo econômico e valorização da pesca artesanal — atividade historicamente estratégica para o município.

A entrega do espaço, conduzida pela prefeita Daniela Soares (PL), representa uma mudança significativa na dinâmica de trabalho dos pescadores locais, que passam a contar com estrutura fixa e adequada para comercialização do pescado. A iniciativa também dialoga com uma agenda política voltada ao fortalecimento da economia tradicional e à melhoria das condições de trabalho.



Durante a cerimônia, a prefeita destacou o peso da atividade pesqueira para a cidade, ressaltando que a produção anual ultrapassa 600 toneladas de peixe. Além da comercialização direta na orla e na Colônia Z-28, parte dessa produção abastece a merenda escolar da rede municipal, ampliando o alcance social da atividade.



O novo espaço substitui a antiga Feira da Pontinha, marcada por condições precárias, e passa a oferecer seis quiosques de eucalipto tratado, além de infraestrutura com pavimentação, iluminação, mobiliário e paisagismo. A intervenção não apenas reorganiza a atividade econômica, como também reposiciona a orla como ponto de convivência e potencial atrativo turístico.



No campo político, a entrega reforça a estratégia da gestão municipal de investir em setores tradicionais como forma de gerar impacto direto na base social. A distribuição de kits de trabalho aos pescadores — com boné, camiseta e avental — também foi interpretada como um gesto simbólico de reconhecimento da categoria.



O secretário de Agricultura, André Mônica, destacou que a iniciativa vai além da infraestrutura, ao promover dignidade e reconhecimento aos profissionais que sustentam parte relevante da economia local.

Entre os pescadores, o sentimento predominante foi de conquista. Profissionais com décadas de atuação relataram as dificuldades enfrentadas no antigo espaço, sujeito a lama, ventos e falta de estrutura. Agora, veem na nova praça a possibilidade de melhores condições de trabalho e aumento nas vendas.



A revitalização também foi bem recebida por moradores e visitantes, que enxergam no novo equipamento público uma oportunidade de valorização da região e estímulo ao turismo. A percepção é de que a iniciativa amplia não apenas a renda dos pescadores, mas também o potencial econômico da cidade como um todo.