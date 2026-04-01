Dr Serginho e Alexandra Codeço - Reprodução/ RC24h

Dr Serginho e Alexandra CodeçoReprodução/ RC24h

Publicado 01/04/2026 13:02 | Atualizado 01/04/2026 13:15

Cabo Frio - A recém-empossada Alexandra Codeço já começou imprimindo ritmo na Prefeitura de Cabo Frio. Em apenas quatro dias à frente da Secretaria da Mulher, ela protagonizou uma ação integrada nesta terça-feira (31), dentro da programação do mês de proteção às mulheres.



O evento reuniu diferentes frentes da gestão e das forças de segurança, com participação de delegada, Guarda Municipal, Polícia Militar e equipes das secretarias de Assistência Social e Saúde. A iniciativa incluiu blitz e atividades de conscientização, reforçando o trabalho conjunto no enfrentamento à violência.





O momento mais simbólico — e também político — veio quando o prefeito Dr. Serginho (PL) foi levado para a porta da prefeitura e participou de uma demonstração de defesa pessoal, com direito a “golpe de karatê” . A cena rapidamente repercutiu e ajudou a dar visibilidade à pauta.

Durante a agenda, Serginho adotou tom firme ao defender prevenção, conscientização e fortalecimento da rede de apoio, além de destacar a criação da Secretaria da Mulher como um divisor de águas na forma de tratar políticas públicas voltadas ao tema.



