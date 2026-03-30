Prefeito anuncia revisão da taxa durante audiência pública em Cabo Frio.Reprodução/ RC24H
Em tom de resposta direta à pressão popular, o prefeito afirmou que a decisão de revisar a taxa foi baseada no impacto sobre a população. “Decisão boa é aquela que melhora a vida das pessoas. Eu vou rever quantas vezes for necessário para melhorar a sua vida”, declarou.
Durante a apresentação, Serginho detalhou a redução dos valores, que agora passam a variar entre R$ 100 e R$ 250 por ano para imóveis residenciais, com cobrança proporcional ao tamanho da área construída. Segundo ele, a intenção é tornar a taxa mais acessível e equilibrada. “A matemática continua a mesma, mas agora com um teto justo, pra garantir que ninguém seja prejudicado”, pontuou.
O prefeito também destacou uma distorção identificada pela administração: imóveis regularizados acabavam arcando com maior carga, enquanto parte significativa das residências sequer estava cadastrada. “Quem estava regular acabava pagando mais do que quem nem sequer tem o imóvel lançado. Isso não é justo”, afirmou, ao defender o avanço da regularização fundiária como solução estrutural.
Outro ponto enfatizado foi a manutenção da isenção para famílias em situação de vulnerabilidade social. Moradores atendidos por programas como CRAS e CREAS poderão solicitar o benefício e ficar isentos da cobrança. "Quem não tem condição, não precisa pagar", reforçou.
Para os demais contribuintes, o prefeito fez um apelo à colaboração: "Os valores são módicos e auxiliam a nossa cidade. Você que tem condição, paga a sua taxa de lixo e o IPTU para ajudar a gente a prestar um serviço cada vez melhor".
E QUEM JÁ PAGOU?
A fala também incluiu uma medida compensatória para quem já quitou a taxa com valores anteriores. De acordo com o prefeito, será concedido crédito tributário para abatimento no IPTU ou na própria taxa no próximo ano.
Encerrando a apresentação, Serginho resumiu o posicionamento do governo: "Justiça tributária não é discurso. É prática". A revisão da TCRS agora deve seguir para ajustes administrativos e regulamentação, enquanto o tema segue no centro do debate político local.
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