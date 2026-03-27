Nos bastidores, a eventual candidatura é tratada como uma possibilidade concreta por lideranças políticas locais. - Reprodução

Nos bastidores, a eventual candidatura é tratada como uma possibilidade concreta por lideranças políticas locais.Reprodução

Publicado 27/03/2026 12:42 | Atualizado 27/03/2026 12:45

Cabo Frio - A movimentação em torno de uma possível candidatura de Gabriela Azevedo ganhou um novo capítulo em Cabo Frio. A deputada federal Soraya Santos publicou um vídeo convidando a cardiologista a se filiar ao Partido Liberal (PL) e disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.



Gabriela é irmã do prefeito Dr. Serginho, e seu nome já vinha sendo citado em articulações políticas na Região dos Lagos. A publicação do convite amplia a visibilidade do tema e reforça a possibilidade de entrada da médica na disputa eleitoral.



Em resposta, Gabriela Azevedo afirmou que ainda não tomou uma decisão e que pretende discutir o assunto com a família antes de definir os próximos passos. A declaração mantém o cenário em aberto, apesar da sinalização pública feita pela parlamentar.



Nos bastidores, a eventual candidatura é tratada como uma possibilidade concreta por lideranças políticas locais, especialmente diante da proximidade com o chefe do Executivo municipal, que tem atuação nas articulações políticas da cidade.



O cenário segue em acompanhamento por agentes políticos e pela população, enquanto não há confirmação oficial sobre filiação partidária ou participação no pleito.