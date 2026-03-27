Nos bastidores, a eventual candidatura é tratada como uma possibilidade concreta por lideranças políticas locais.Reprodução
Gabriela é irmã do prefeito Dr. Serginho, e seu nome já vinha sendo citado em articulações políticas na Região dos Lagos. A publicação do convite amplia a visibilidade do tema e reforça a possibilidade de entrada da médica na disputa eleitoral.
Em resposta, Gabriela Azevedo afirmou que ainda não tomou uma decisão e que pretende discutir o assunto com a família antes de definir os próximos passos. A declaração mantém o cenário em aberto, apesar da sinalização pública feita pela parlamentar.
Nos bastidores, a eventual candidatura é tratada como uma possibilidade concreta por lideranças políticas locais, especialmente diante da proximidade com o chefe do Executivo municipal, que tem atuação nas articulações políticas da cidade.
O cenário segue em acompanhamento por agentes políticos e pela população, enquanto não há confirmação oficial sobre filiação partidária ou participação no pleito.
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