Visita técnica amplia debate sobre mobilidade regional. - Reprodução/ Ascom

Visita técnica amplia debate sobre mobilidade regional.Reprodução/ Ascom

Publicado 26/03/2026 16:51 | Atualizado 26/03/2026 16:54

Iguaba Grande - O prefeito de Iguaba Grande e presidente do Consórcio Lagos São João, Fabinho Costa (CID), ao lado do secretário executivo do Consórcio de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos), Vantoil Martins, e do secretário municipal de Pesca, Leandro Coutinho, formaram uma comitiva e foram a Curitiba em busca de soluções inovadoras para a mobilidade na Lagoa de Araruama. A agenda acontece a convite do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).



Também integram a comitiva o secretário de Meio Ambiente de Cabo Frio, Jailton Nogueira, o coordenador da Câmara Técnica de Pesca do CBH Lagos São João, Chico Pescador; a cidade de Maricá está presente representada pelo diretor da Codemar, Rodrigo Corrêa, e equipe técnica.



Nesta quinta-feira (26), o grupo realizou uma visita técnica à fábrica da Volvo, onde conheceu tecnologias de motores elétricos aplicados a embarcações — alternativa que pode viabilizar um sistema de transporte aquaviário na região. O funcionamento possui tecnologia silenciosa para não atrapalhar a atividade da pesca, reivindicação de alguns pescadores ouvidos.



A iniciativa integra um projeto desenvolvido em parceria com o DNIT, que prevê a conexão entre municípios banhados pela laguna por meio de embarcações, com pontos estruturados de embarque e desembarque. Entre as cidades potencialmente atendidas estão Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Saquarema.



A proposta busca criar uma alternativa de transporte moderna e sustentável, além de impulsionar o turismo e fortalecer a economia da Região dos Lagos.

Segundo Fabinho Costa, a busca por soluções modernas e sustentáveis é fundamental para acompanhar o crescimento da cidade e da região. “Estamos estudando alternativas que possam melhorar a mobilidade e trazer mais qualidade de vida para a população, sempre com responsabilidade e planejamento”, destacou Fabinho.



“Estamos conhecendo uma tecnologia moderna, silenciosa e sustentável, pensada justamente para melhorar a mobilidade urbana. A proposta é integrar ainda mais as cidades da região, oferecendo uma alternativa eficiente de transporte pela laguna, com conforto para a população e respeito ao meio ambiente,” afirmou Vantoil Martins.