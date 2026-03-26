Visita técnica amplia debate sobre mobilidade regional.Reprodução/ Ascom
Também integram a comitiva o secretário de Meio Ambiente de Cabo Frio, Jailton Nogueira, o coordenador da Câmara Técnica de Pesca do CBH Lagos São João, Chico Pescador; a cidade de Maricá está presente representada pelo diretor da Codemar, Rodrigo Corrêa, e equipe técnica.
Nesta quinta-feira (26), o grupo realizou uma visita técnica à fábrica da Volvo, onde conheceu tecnologias de motores elétricos aplicados a embarcações — alternativa que pode viabilizar um sistema de transporte aquaviário na região. O funcionamento possui tecnologia silenciosa para não atrapalhar a atividade da pesca, reivindicação de alguns pescadores ouvidos.
A iniciativa integra um projeto desenvolvido em parceria com o DNIT, que prevê a conexão entre municípios banhados pela laguna por meio de embarcações, com pontos estruturados de embarque e desembarque. Entre as cidades potencialmente atendidas estão Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Saquarema.
A proposta busca criar uma alternativa de transporte moderna e sustentável, além de impulsionar o turismo e fortalecer a economia da Região dos Lagos.
“Estamos conhecendo uma tecnologia moderna, silenciosa e sustentável, pensada justamente para melhorar a mobilidade urbana. A proposta é integrar ainda mais as cidades da região, oferecendo uma alternativa eficiente de transporte pela laguna, com conforto para a população e respeito ao meio ambiente,” afirmou Vantoil Martins.
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