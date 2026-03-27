Equipamento passa a ampliar a capacidade de exames de imagem e reduz o tempo de diagnóstico na cidade.Reprodução/ RC24h
Instalado no Hospital São José Operário, em São Cristóvão, o equipamento possui tecnologia de 64 canais, permitindo maior precisão nos exames e rapidez no atendimento. Procedimentos que antes levavam cerca de três minutos passam a ser realizados em poucos segundos.
Durante a apresentação, o prefeito destacou a mudança na estrutura de atendimento e o impacto direto na população, especialmente na redução do tempo de espera para realização dos exames.
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De acordo com o que foi levantado, a revisão deve atingir principalmente imóveis residenciais, enquanto empresas com mais de 300 metros quadrados não devem ser incluídas na mudança.
Outro ponto em análise envolve a possibilidade de compensação para contribuintes que já pagaram valores mais elevados, com a conversão do excedente em crédito para abatimento no IPTU do próximo ano.
A audiência será aberta ao público e deve reunir representantes do governo, vereadores e moradores para apresentação dos novos critérios e coleta de sugestões antes da definição final.
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