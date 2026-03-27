Equipamento passa a ampliar a capacidade de exames de imagem e reduz o tempo de diagnóstico na cidade. - Reprodução/ RC24h

Equipamento passa a ampliar a capacidade de exames de imagem e reduz o tempo de diagnóstico na cidade.Reprodução/ RC24h

Publicado 27/03/2026 14:52

Cabo Frio - O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), anunciou a entrada em operação de um novo tomógrafo na rede municipal de Cabo Frio, equipamento que passa a ampliar a capacidade de exames de imagem e reduzir o tempo de diagnóstico na cidade. No campo político, a gestão também se movimenta para revisar a taxa de lixo, com proposta de redução superior à metade dos valores atuais, conforme apuração exclusiva.



Instalado no Hospital São José Operário, em São Cristóvão, o equipamento possui tecnologia de 64 canais, permitindo maior precisão nos exames e rapidez no atendimento. Procedimentos que antes levavam cerca de três minutos passam a ser realizados em poucos segundos.



Durante a apresentação, o prefeito destacou a mudança na estrutura de atendimento e o impacto direto na população, especialmente na redução do tempo de espera para realização dos exames.

A secretária de Saúde, Beatriz Trindade, afirmou que o início da operação representa a retomada dos exames com tecnologia atualizada. Segundo ela, a agilidade também contribui para reduzir filas e aumentar o conforto dos pacientes.

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O município também mantém equipamento em funcionamento em Tamoios, ampliando o acesso ao serviço fora da região central.

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REVISÃO DA TAXA DE LIXO

Paralelamente, Serginho convocou uma audiência pública para a próxima segunda-feira (30), às 9h, no auditório municipal, para discutir a revisão da taxa de lixo. A proposta em estudo prevê a criação de um teto mensal para residências e redução superior a 50% nos valores.



De acordo com o que foi levantado, a revisão deve atingir principalmente imóveis residenciais, enquanto empresas com mais de 300 metros quadrados não devem ser incluídas na mudança.



Outro ponto em análise envolve a possibilidade de compensação para contribuintes que já pagaram valores mais elevados, com a conversão do excedente em crédito para abatimento no IPTU do próximo ano.



A audiência será aberta ao público e deve reunir representantes do governo, vereadores e moradores para apresentação dos novos critérios e coleta de sugestões antes da definição final.