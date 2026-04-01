Serginho vai a campo durante temporal para monitorar impactos.Reprodução/

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Renata Cristiane
Cabo Frio - O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), esteve em Tamoios, no segundo distrito, no fim da tarde desta terça-feira (31), durante o forte temporal que atingiu a região. Em meio aos alagamentos, o chefe do Executivo foi para a linha de frente acompanhar as ações emergenciais.
Segundo Serginho, equipes de diferentes áreas foram mobilizadas, incluindo Defesa Civil, Assistência Social, Serviços Públicos, Agricultura, Comsercaf e Guarda Municipal, com servidores e equipamentos atuando para minimizar os impactos da chuva.
Direto do local, o prefeito classificou a situação como reflexo de um “problema crônico” e reforçou o compromisso de intervenção estrutural. Ele voltou a citar a obra de drenagem e pavimentação da Avenida Independência, apontada como prioridade para resolver, de forma definitiva, os alagamentos históricos em Tamoios.
Confira o vídeo: 