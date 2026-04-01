Serginho vai a campo durante temporal para monitorar impactos.Reprodução/
Dr Serginho vai pra linha de frente em Tamoios, durante temporal em Cabo Frio
Prefeito acompanha ações contra alagamentos e promete obras de drenagem no segundo distrito
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Nova secretária da Mulher de Cabo Frio estreia com força e movimenta bastidores
Em apenas quatro dias no cargo, secretária articula ação integrada, mobiliza forças de segurança e coloca Serginho até em demonstração de defesa pessoal
Dr Serginho recua e reduz "taxa do lixo" após pressão popular em Cabo Frio
Audiência pública realizada nesta segunda (30) expôs críticas à TCRS e levou governo a anunciar novo modelo com valores menores e promessa de justiça tributária
Dr Serginho inaugura tomógrafo de alta tecnologia na rede de Saúde em Cabo Frio
Prefeito também recua na taxa de lixo, com proposta de redução superior a 50%
Soraya Santos convida Gabriela Azevedo ao PL e disputa estadual em Cabo Frio
Deputada divulga vídeo com convite público, enquanto médica diz que ainda avalia decisão com a família
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