Encontro reúne Rafael Franco, Marcelo Magno, Diego Silveira e representantes institucionais. - Reprodução/

Encontro reúne Rafael Franco, Marcelo Magno, Diego Silveira e representantes institucionais.Reprodução/

Publicado 01/04/2026 13:27

Arraial do Cabo - O projeto de implantação de aquários marinhos no Museu Oceanográfico do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), em Arraial do Cabo, começa a ganhar corpo e já movimenta os bastidores políticos da cidade. A iniciativa promete transformar o espaço em um novo atrativo turístico, científico e educativo.



A proposta foi apresentada pelo diretor-presidente do AquaRio, Rafael Franco, ao prefeito Marcelo Magno (PL), ao vice Diego Silveira (MDB), ao diretor do IEAPM, Fábio Kenji, e ao presidente da Funtec Ambiental, Ronnie Plácido.



O plano prevê a instalação de aquários com espécies típicas da região, ampliando a divulgação científica e fortalecendo a educação ambiental — além de impulsionar o turismo local, um dos principais motores econômicos do município.



O projeto é tratado como estratégico pela gestão, que vê na iniciativa uma oportunidade de diversificar o turismo e consolidar Arraial como referência também no campo científico. A parceria entre o IEAPM e a prefeitura, via Funtec, é apontada como peça-chave para tirar a proposta do papel.



Para Ronnie Plácido, o avanço do projeto representa mais do que uma intervenção estrutural: é um passo para valorizar a biodiversidade local e ampliar o alcance das políticas ambientais no município.