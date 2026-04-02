Participação espontânea do público evidencia alcance da mobilização. - Reprodução/ Ascom

Participação espontânea do público evidencia alcance da mobilização.Reprodução/ Ascom

Publicado 02/04/2026 13:50

Arraial do Cabo - A abertura da programação do Abril Azul em Arraial do Cabo, nesta quarta-feira (1º), reuniu autoridades, profissionais da rede pública e famílias em um ato simbólico que também revelou o alinhamento político em torno da pauta da inclusão no município. O prefeito Marcelo Magno (PL) participou da iluminação do pórtico de entrada da cidade na cor azul, acompanhado do vice-prefeito Diego Silveira (MDB) e de secretários municipais, em um gesto que vai além da simbologia e aponta para a consolidação de políticas públicas voltadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).



O evento evidenciou a atuação integrada entre diferentes pastas da administração municipal. Estiveram presentes nomes como o secretário de Saúde, Jorge Diniz, o secretário de Educação, Bernardo Alcântara, e a secretária de Cultura e Economia Criativa, Ingrid Silveira, além de outros representantes do governo. A participação conjunta reforça uma estratégia de gestão que aposta na transversalidade das políticas públicas, especialmente em áreas sensíveis como saúde, educação e assistência.



A presença de famílias, crianças atendidas pela rede municipal e até da cadelinha Bonnie, da Guarda Civil, que atua em terapias assistidas, também trouxe um tom humanizado ao encontro, aproximando o poder público da população diretamente impactada pelas ações.

Casa do Autista em destaque

Autoridades acompanham resultados de programas voltados ao público com TEA. Reprodução/ Ascom

A mobilização aconteceu na véspera do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, e marca também os dois anos da Casa do Autista de Arraial do Cabo. O equipamento público se consolidou como referência na Baixada Litorânea, com 463 crianças e adolescentes já atendidos desde a inauguração e cerca de 200 em acompanhamento contínuo.



Com equipe multiprofissional composta por psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudióloga, psicomotricista, nutricionista e assistente social, o espaço atende jovens de 2 a 17 anos. A crescente demanda, inclusive com fila de espera para rastreio e início de atendimentos, evidencia tanto o aumento no diagnóstico quanto a confiança da população no serviço oferecido.



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Em fala durante a ação, o prefeito destacou o significado da iniciativa e os avanços da gestão na área: “Conscientizar é iluminar caminhos. Mais do que um gesto simbólico, o município segue avançando com ações concretas. A Casa do Autista é um exemplo desse compromisso. O espaço representa acolhimento, cuidado e suporte contínuo às famílias, com atendimento realizado por equipe multiprofissional dedicada. Ao longo de sua trajetória, já são centenas de crianças e adolescentes atendidos, com acompanhamento que transforma realidades e fortalece vínculos. A iniciativa reafirma o compromisso com políticas públicas que promovem dignidade, atenção e oportunidades para todos. E já está em construção o Centro de Atendimento Educacional Especializado Henry Borel! Mais uma grande política pública sendo implementada!”, anunciou.