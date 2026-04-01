Renata Cristiane recebe prêmio do vereador Pedro Abreu - RC24h

Renata Cristiane recebe prêmio do vereador Pedro AbreuRC24h

Publicado 01/04/2026 19:21

Momentos antes da cerimônia de entrega da Medalha Sheila Atalla, na Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, na noite desta terça (31), um encontro informal reuniu a CEO do Portal RC24h e da rádio RCFM, Renata Cristiane, o vereador Pedro Abreu (REP) e a deputada federal Laura Carneiro (PSD). A conversa, em tom descontraído, acabou revelando bastidores de articulações políticas e reforçando a sintonia entre os agentes públicos em prol do município.



Durante o diálogo, Pedro Abreu destacou o envio de emendas parlamentares articuladas junto ao mandato de Laura Carneiro, com foco em áreas estratégicas. Entre elas, recursos destinados à Secretaria de Meio Ambiente, fruto de interlocução com integrantes da pasta, e uma emenda de R$ 800 mil voltada à Assistência Social — esta última mencionada pela própria deputada como resposta a demandas locais.



Laura Carneiro, por sua vez, ressaltou a importância de atender às solicitações vindas do município, especialmente em setores sensíveis como a assistência, área na qual possui experiência. A fala reforçou o compromisso apoio e indicou a possibilidade de novos investimentos para São Pedro da Aldeia nos próximos anos.



O encontro também foi marcado por elogios à atuação de Renata Cristiane, reconhecida tanto pelo vereador quanto pela deputada pelo papel de destaque na comunicação regional e pela condução de um jornalismo crítico e comprometido com as demandas da população.



A cerimônia que se seguiu celebrou a entrega da Medalha Sheila Atalla, honraria concedida a 30 mulheres que se destacam por suas contribuições à gestão pública e à qualidade dos serviços oferecidos à população. Entre as homenageadas estavam a própria Laura Carneiro, Renata Cristiane e a médica Melania Hoffman, simbolizando o reconhecimento ao protagonismo feminino e à atuação de mulheres que vêm fortalecendo políticas públicas no município.