Ministério Público pede revisão de pleito realizado pela Câmara.Reprodução/ Ascom
MP mira eleição antecipada e pressiona Câmara de São Pedro da Aldeia
Promotoria recomenda anulação da Mesa Diretora e acende alerta sobre recondução de Jean Pierre (PP)
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Museu Oceanográfico pode ganhar aquários e virar novo polo em Arraial
Proposta foi apresentada pelo AquaRio ao prefeito Marcelo Magno (PL), ao vice Diego Silveira (MDB), ao presidente da Funtec Ambiental, Ronnie Plácido, e ao diretor do IEAPM, Fábio Kenji
Dr Serginho vai pra linha de frente em Tamoios, durante temporal em Cabo Frio
Prefeito acompanha ações contra alagamentos e promete obras de drenagem no segundo distrito
Nova secretária da Mulher de Cabo Frio estreia com força e movimenta bastidores
Em apenas quatro dias no cargo, secretária articula ação integrada, mobiliza forças de segurança e coloca Serginho até em demonstração de defesa pessoal
Dr Serginho recua e reduz "taxa do lixo" após pressão popular em Cabo Frio
Audiência pública realizada nesta segunda (30) expôs críticas à TCRS e levou governo a anunciar novo modelo com valores menores e promessa de justiça tributária
Dr Serginho inaugura tomógrafo de alta tecnologia na rede de Saúde em Cabo Frio
Prefeito também recua na taxa de lixo, com proposta de redução superior a 50%
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