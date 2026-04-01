Ministério Público pede revisão de pleito realizado pela Câmara. - Reprodução/ Ascom

Ministério Público pede revisão de pleito realizado pela Câmara.Reprodução/ Ascom

Publicado 01/04/2026 14:19

São Pedro da Aldeia - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou em cena e colocou sob questionamento a eleição antecipada da Mesa Diretora da Câmara de São Pedro da Aldeia. A recomendação é para que o Legislativo anule o pleito realizado em abril do ano passado, que garantiu a recondução do presidente Jean Pierre (PP) para o biênio 2027/2028.



O despacho, assinado pelo promotor Eduardo Fiorito Pereira, aponta possível inconstitucionalidade na antecipação da eleição, por contrariar entendimento do Supremo Tribunal Federal. Segundo a Corte, a escolha da Mesa deve ocorrer próxima ao início do mandato, respeitando o princípio da contemporaneidade.



Na avaliação do MP, a votação realizada com mais de um ano e meio de antecedência pode comprometer a dinâmica democrática, ao “engessar” o cenário político e limitar a alternância de poder dentro da Casa.



Além da anulação, o órgão também recomenda a revogação da regra interna que permitiu a eleição “a qualquer tempo”, cobrando adequação do regimento às normas constitucionais.



A Câmara tem prazo de 20 dias para se manifestar. Caso não o faça, o órgão poderá adotar medidas judiciais para contestar a legalidade da eleição antecipada.