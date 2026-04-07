Marcelo Magno comenta adesão popular durante evento gastronômico.Reprodução/ Ascom
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Entre as mulheres homenageadas estão a jornalista Renata Cristiane, a médica Melania Hoffman e a deputada federal Laura Carneiro
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