Marcelo Magno comenta adesão popular durante evento gastronômico. - Reprodução/ Ascom

Marcelo Magno comenta adesão popular durante evento gastronômico.Reprodução/ Ascom

Publicado 07/04/2026 13:15

Arraial do Cabo - O sucesso do Festival da Lula, realizado durante o feriadão da Semana Santa em Arraial do Cabo, ganhou contornos políticos e reforçou o discurso positivo da gestão municipal. Com público estimado em 20 mil pessoas, o evento se consolidou como um dos principais atrativos do calendário da cidade. O prefeito Marcelo Magno (PL) fez um "joinha" pra coluna e avaliou o festival como um "muito bom", destacando a forte adesão popular e a repercussão entre moradores e turistas. Segundo ele, a escolha do Estádio Barcelão como novo palco domevento foi estratégica, principalmente por oferecer mais segurança e controle. Apesar disso, ponderou que eventos de maior porte, como o aniversário da cidade e o Réveillon, ainda exigem outros espaços. Marcelo também adiantou que a Prefeitura pretende implementar a padronização de preços dos pratos do festival gastronômico nas próximas edições, medida que busca evitar abusos e garantir maior equilíbrio ao público.

AMBIENTE ACESSÍVEL E SEGURO

Festival registra melhorias em mobilidade e estrutura, segundo gestão. Reprodução/ Ascom

Conversamos também com o vice-prefeito cabista, Diego Silveira (MDB), que na verdade está mais para co-prefeito, né? Ele destacou que esteve reunido com o prefeito para avaliar o Festival da Lula e classificou o balanço como positivo. Segundo ele, a organização do evento apresentou avanços, com um ambiente mais controlado, confortável, acessível e seguro, além de não impactar o trânsito e a mobilidade urbana. Diego também lembrou que, quando realizado na Praia Grande, por se tratar de uma área residencial, havia recorrentes reclamações de moradores e interferências no transporte público municipal. O vice-prefeito ressaltou ainda que acompanhou de perto toda a programação, marcando presença em todos os dias do festival. No sábado (4), inclusive, atuou como anfitrião do ex-prefeito de Iguaba Grande e pré-candidato a deputado estadual, Vantoil Martins (CID).