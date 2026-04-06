Paulinho da Força e Elói Ramalho - Reprodução/

Paulinho da Força e Elói RamalhoReprodução/

Publicado 06/04/2026 15:20

Araruama - Em meio ao cenário de reconfiguração política que antecede as próximas eleições, o vereador de Araruama, Elói Ramalho, tem chamado atenção por adotar um caminho oposto ao da maioria das lideranças: permanecer no mesmo partido.



Enquanto a chamada “dança das cadeiras” movimenta o meio político, com trocas de legenda em busca de melhores condições eleitorais, Elói optou por seguir no Solidariedade, reforçando uma estratégia de consolidação interna e alinhamento ideológico.



O parlamentar é atualmente pré-candidato a deputado federal e conta com o respaldo da executiva nacional da sigla, liderada por Paulinho da Força, figura de peso no cenário político brasileiro. O apoio fortalece o projeto de Elói e amplia sua projeção para além da política local.



Nos bastidores, a movimentação partidária segue intensa em todo o estado do Rio de Janeiro, com articulações que podem redefinir alianças e forças regionais. Nesse contexto, a permanência de Elói no partido é vista por analistas como um sinal de estabilidade — característica que pode ganhar valor junto ao eleitorado diante de um ambiente político considerado volátil.



A escolha também indica uma aposta na construção de uma trajetória política consistente, mirando voos mais altos e espaço no cenário nacional.