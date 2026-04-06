Paulinho da Força e Elói RamalhoReprodução/
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Proposta foi apresentada pelo AquaRio ao prefeito Marcelo Magno (PL), ao vice Diego Silveira (MDB), ao presidente da Funtec Ambiental, Ronnie Plácido, e ao diretor do IEAPM, Fábio Kenji
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