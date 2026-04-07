Dr Serginho e Douglas Ruas. - Reprodução/

Dr Serginho e Douglas Ruas.Reprodução/

Publicado 07/04/2026 14:15

Cabo Frio - O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), tem ampliado sua atuação política além dos limites do município e passado a marcar presença frequente na capital fluminense. Segundo informações de bastidores, o chefe do Executivo tem ido ao Rio de Janeiro todas as segundas-feiras. A movimentação tem dois focos principais: de um lado, o acompanhamento direto de projetos de interesse de Cabo Frio; de outro, a participação ativa nas articulações do Partido Liberal no Estado.



Serginho integra o grupo político que atua na base do partido e que vem coordenando a pré-campanha de Douglas Ruas ao governo do Rio de Janeiro. Nos bastidores, o prefeito é visto como uma peça de peso dentro da legenda, com influência nas decisões estratégicas e nos rumos da sigla em nível estadual. Aliado à atuação política, o prefeito também tem reforçado que utiliza as idas à capital para acompanhar de perto demandas administrativas e garantir que projetos voltados ao município avancem junto ao governo estadual.



A agenda intensa ocorre às vésperas de um novo movimento do partido em Cabo Frio. Na próxima quinta-feira (9), a médica Gabi Azevedo assume o comando do PL Mulher no município, em evento no Iate Clube Costa Azul, onde também deve confirmar sua pré-candidatura a deputada estadual.