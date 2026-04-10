O percurso entre o Centro de Cabo Frio e o local da cerimônia, normalmente feito em poucos minutos, ultrapassou meia hora. - Reprodução/ RCFM

O percurso entre o Centro de Cabo Frio e o local da cerimônia, normalmente feito em poucos minutos, ultrapassou meia hora.Reprodução/ RCFM

Publicado 10/04/2026 13:32

Cabo Frio - A posse da médica Gabriela Azevedo, a Dra Gabriela, na presidência do PL Mulher de Cabo Frio, realizada na noite desta quinta (9),



Considerado nos bastidores como um marco para o grupo governista, o ato reforçou a ascensão política de Gabriela, que passa a ocupar posição estratégica no partido e amplia sua projeção no cenário regional. Seu nome continua sendo citado como uma possível aposta do grupo para disputar uma vaga na Alerj.



A solenidade contou com a presença de importantes lideranças do PL, entre elas os deputados federais Altineu Côrtes e Soraya Santos, além do pré-candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas, o que ampliou ainda mais o peso político do evento.



REFLEXOS NO ENTORNO

A posse da médica Gabriela Azevedo, a Dra Gabriela, na presidência do PL Mulher de Cabo Frio, realizada na noite desta quinta (9), transformou-se em uma expressiva demonstração de força política do grupo liderado pelo prefeito Dr. Serginho (PL) . O evento, sediado no Iate Clube Costa Azul, na Gamboa, reuniu uma multidão de apoiadores , lideranças políticas e representantes do Partido Liberal, consolidando o protagonismo da nova dirigente dentro da legenda.Considerado nos bastidores como um marco para o grupo governista, o ato reforçou a ascensão política de Gabriela, que passa a ocupar posição estratégica no partido e amplia sua projeção no cenário regional. Seu nome continua sendo citado como uma possível aposta do grupo para disputar uma vaga na Alerj.A solenidade contou com a presença de importantes lideranças do PL, entre elas os deputados federais Altineu Côrtes e Soraya Santos, além do pré-candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas, o que ampliou ainda mais o peso político do evento.

O ato reforçou a ascensão política de Gabriela, que passa a ocupar posição estratégica no partido e amplia sua projeção no cenário regional. Reprodução/ RCFM



A mobilização foi tamanha que o trânsito no entorno do Iate Clube



Mesmo com a chegada ao local, o grande público presente dificultou até mesmo o acesso ao palco, evidenciando a lotação do espaço e a dimensão da mobilização política em torno da nova presidente do PL Mulher.



Também participaram da solenidade autoridades municipais como o vereador Alfredo Gonçalves e a secretária municipal da Mulher, Alexandra Codeço. A mobilização foi tamanha que o trânsito no entorno do Iate Clube registrou congestionamento intenso . O percurso entre o Centro de Cabo Frio e o local da cerimônia, normalmente feito em poucos minutos, ultrapassou meia hora. Diante da lentidão, Dr. Serginho e Gabriela Azevedo seguiram parte do trajeto a pé pela Ponte Feliciano Sodré para conseguir chegar ao evento.Mesmo com a chegada ao local, o grande público presente dificultou até mesmo o acesso ao palco, evidenciando a lotação do espaço e a dimensão da mobilização política em torno da nova presidente do PL Mulher.Também participaram da solenidade autoridades municipais como o vereador Alfredo Gonçalves e a secretária municipal da Mulher, Alexandra Codeço.

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