O percurso entre o Centro de Cabo Frio e o local da cerimônia, normalmente feito em poucos minutos, ultrapassou meia hora.Reprodução/ RCFM
Considerado nos bastidores como um marco para o grupo governista, o ato reforçou a ascensão política de Gabriela, que passa a ocupar posição estratégica no partido e amplia sua projeção no cenário regional. Seu nome continua sendo citado como uma possível aposta do grupo para disputar uma vaga na Alerj.
A solenidade contou com a presença de importantes lideranças do PL, entre elas os deputados federais Altineu Côrtes e Soraya Santos, além do pré-candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas, o que ampliou ainda mais o peso político do evento.
REFLEXOS NO ENTORNO
A mobilização foi tamanha que o trânsito no entorno do Iate Clube registrou congestionamento intenso. O percurso entre o Centro de Cabo Frio e o local da cerimônia, normalmente feito em poucos minutos, ultrapassou meia hora. Diante da lentidão, Dr. Serginho e Gabriela Azevedo seguiram parte do trajeto a pé pela Ponte Feliciano Sodré para conseguir chegar ao evento.
Mesmo com a chegada ao local, o grande público presente dificultou até mesmo o acesso ao palco, evidenciando a lotação do espaço e a dimensão da mobilização política em torno da nova presidente do PL Mulher.
Também participaram da solenidade autoridades municipais como o vereador Alfredo Gonçalves e a secretária municipal da Mulher, Alexandra Codeço.
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