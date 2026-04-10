Alexandre Martins, Hazenclever, Romário e Daniele Martins - Reprodução/ Ascom

Alexandre Martins, Hazenclever, Romário e Daniele MartinsReprodução/ Ascom

Publicado 10/04/2026 17:02

Búzios - A pré-candidata a deputada estadual e primeira-dama de Búzios, Daniele Martins (REP), avançou em sua articulação política para as eleições de 2026 ao se reunir, nesta quinta-feira (10), com o senador Romário (PL) e com o pré-candidato a deputado federal Hazenclever. O encontro ocorreu na residência do parlamentar, no Rio de Janeiro, e consolidou publicamente o apoio do ex-jogador à pré-candidatura da buziana.



"São pessoas sérias, trabalhadoras e capacitadas, que realmente vão brigar por uma melhor qualidade de vida para a população", declarou o senador.



A reunião também serviu para discutir pautas ligadas ao esporte inclusivo, causas sociais e políticas públicas voltadas à transformação de comunidades — temas que devem integrar o discurso político do grupo para 2026.



Nos bastidores, a movimentação ganha peso adicional em meio às discussões internas sobre a sucessão estadual. Isso porque já circula entre lideranças políticas a avaliação de que, caso a pré-candidatura de Douglas Ruas ao Governo do Estado não ganhe tração nos próximos meses, setores do próprio campo conservador e aliados do PL defendem que Romário poderia surgir como alternativa competitiva na disputa pelo Palácio Guanabara.



A leitura de parte desse grupo é de que o senador reúne maior capilaridade eleitoral, bom trânsito entre diferentes setores políticos e perfil de enfrentamento.



Romário, vale lembrar, foi uma das principais vozes críticas ao ex-governador Wilson Witzel ainda durante a campanha de 2018, quando alertou publicamente sobre a relação do então candidato com o empresário Mário Peixoto, antes mesmo do desgaste político que culminaria no impeachment de Witzel.



Nesse contexto, a aproximação de Daniele Martins com o senador é vista por aliados como um movimento estratégico que fortalece não apenas sua pré-candidatura à Alerj, mas também sua inserção em um grupo político com potencial protagonismo no cenário estadual de 2026.