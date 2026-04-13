A estrutura da agência foi viabilizada por meio de parceria institucional. - Reprodução/

A estrutura da agência foi viabilizada por meio de parceria institucional.Reprodução/

Publicado 13/04/2026 17:42

Iguaba Grande - O prefeito de de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), inaugurou, nesta segunda-feira (13), a Agência Regional do Trabalho no município, em uma cerimônia que reuniu autoridades locais, estaduais e federais.



A nova unidade é resultado de um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o governo municipal e a Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de ampliar o acesso da população a serviços trabalhistas e aproximar o atendimento federal da realidade local.



Durante a solenidade, também estiveram presentes o secretário municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Renda, Allefe Martins; o superintendente regional do Trabalho, Cláudio Secchin; o superintendente substituto, Bruno Moraes; e a superintendente regional de Administração, Ângela Carnaval.



A estrutura da agência foi viabilizada por meio de parceria institucional: o município ficou responsável pelo espaço físico e parte da equipe, enquanto o Governo Federal contribui com servidores, equipamentos e custeio operacional. A unidade passa a oferecer serviços como Seguro-Desemprego, Abono Salarial, suporte à Carteira de Trabalho Digital, além de atendimentos voltados a empresas.



A inauguração é vista como um avanço estratégico para Iguaba Grande, que passa a contar com atendimento direto na cidade, reduzindo a necessidade de deslocamento para municípios vizinhos e fortalecendo o suporte ao trabalhador e ao setor produtivo.