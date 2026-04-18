A proposta é ampliar a oferta de atendimento especializado e reorganizar pontos sensíveis da rede pública. - Reprodução/ Ascom

A proposta é ampliar a oferta de atendimento especializado e reorganizar pontos sensíveis da rede pública.Reprodução/ Ascom

Publicado 18/04/2026 13:57

Cabo Frio - Em movimento de forte impacto administrativo e político, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, reuniu nesta sexta-feira (17) a secretária de Saúde, Bia Trindade, o secretário de Gestão e Inovação, Mauro Azevedo, e o diretor da Faculdade de Medicina da UERJ, Rogério Rufino, para discutir dois projetos considerados estratégicos para a saúde municipal.

Nos bastidores, a agenda é vista como um passo relevante da gestão para transformar promessas em entregas estruturantes, com o reforço institucional da Uerj. Ao aproximar a universidade de projetos locais, Serginho sinaliza uma política de saúde baseada em expansão de serviços, qualificação técnica e descentralização do atendimento.