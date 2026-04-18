A proposta é ampliar a oferta de atendimento especializado e reorganizar pontos sensíveis da rede pública.Reprodução/ Ascom
Dr. Serginho articula parceria com Uerj para ampliar saúde em Cabo Frio
Encontro reuniu secretários e direção da Medicina da faculdade para discutir unidade avançada e retomada de atendimento infantil
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Obra do Hospital Municipal ganha corpo e reforça agenda de Fábio do Pastel
Nesta sexta-feira (17), o prefeito de São Pedro da Aldeia conduziu uma visita técnica ao canteiro de obras ao lado de secretários municipais e vereadores
Cabo Frio reúne lideranças em defesa dos royalties do Rio de Janeiro
Encontro, nesta quinta-feira (16), reuniu prefeitos, consórcios e lideranças políticas em debate de estratégias para evitar perdas. Estado e municípios produtores podem perder até R$ 24 bi anuais caso STF autorize redistribuição dos recursos
Marcelo Magno entrega creche e projeta nova estrutura educacional em Arraial
Prefeito detalha próximos passos e destaca atuação integrada da gestão
Dr Serginho se articula em Brasília e reforça laços com Flávio Bolsonaro
Prefeito de Cabo Frio cumpriu agenda relâmpago na capital federal e discute investimentos e cenários políticos para a Região dos Lagos
Fabinho Costa entrega Agência do Trabalho e reforça agenda de emprego
Unidade é fruto de parceria com o Governo Federal e amplia acesso a serviços trabalhistas
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