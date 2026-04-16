Política Costa do Sol

Cabo Frio reúne lideranças em defesa dos royalties do Rio de Janeiro

Encontro, nesta quinta-feira (16), reuniu prefeitos, consórcios e lideranças políticas em debate de estratégias para evitar perdas. Estado e municípios produtores podem perder até R$ 24 bi anuais caso STF autorize redistribuição dos recursos