A entrega marca a primeira etapa de um projeto mais amplo voltado à educação na localidade. - Reprodução/ Ascom

A entrega marca a primeira etapa de um projeto mais amplo voltado à educação na localidade.Reprodução/ Ascom

Publicado 15/04/2026 17:18

Arraial do Cabo - Em Arraial do Cabo, o prefeito Marcelo Magno (PL) inaugurou a Creche Municipal Maria Cândido Soares, no distrito de Figueira, que passa a funcionar em tempo integral para todos os alunos atendidos. A entrega marca a primeira etapa de um projeto mais amplo voltado à educação na localidade. A próxima fase prevê a demolição do antigo prédio da Escola Vera Felizardo e de seu anexo, para a construção de um novo complexo escolar voltado ao ensino infantil, com início das obras previsto para o próximo ano. Durante o discurso, Marcelo destacou os avanços da gestão em diferentes áreas e atribuiu os resultados ao trabalho conjunto entre governo e população. Em Arraial do Cabo, o prefeito Marcelo Magno (PL) inaugurou a Creche Municipal Maria Cândido Soares, no distrito de Figueira, que passa a funcionar em tempo integral para todos os alunos atendidos. A entrega marca a primeira etapa de um projeto mais amplo voltado à educação na localidade. A próxima fase prevê a demolição do antigo prédio da Escola Vera Felizardo e de seu anexo, para a construção de um novo complexo escolar voltado ao ensino infantil, com início das obras previsto para o próximo ano. Durante o discurso, Marcelo destacou os avanços da gestão em diferentes áreas e atribuiu os resultados ao trabalho conjunto entre governo e população. Ao lado do secretário de Educação, Bernardo Alcântara, o prefeito citou conquistas recentes em setores como educação, segurança, mobilidade, transparência e tecnologia. Em tom político, o chefe do Executivo reforçou o compromisso com a presença ativa na administração e com a continuidade das ações no município. Segundo ele, os resultados são fruto de uma gestão baseada no trabalho constante e na proximidade com a realidade da população.

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO

O secretário ressaltou que a obra ainda passará por novas etapas até a conclusão definitiva do complexo educacional. Reprodução/ Ascom

O secretário de Educação de Arraial do Cabo, Bernardo Alcântara, destacou os desafios e avanços da rede municipal durante a inauguração da Creche Maria Cândido Soares, no distrito de Figueira. Segundo ele, a entrega da unidade marca mais um passo na política de ampliação do ensino em tempo integral no município , que já começou a ser implementado na creche. O secretário ressaltou que a obra ainda passará por novas etapas até a conclusão definitiva do complexo educacional. Bernardo também chamou atenção para o esforço das equipes escolares, destacando o trabalho dos servidores na adaptação e preparação da unidade. De acordo com ele, a atual gestão tem promovido melhorias estruturais na rede mesmo diante de desafios operacionais.