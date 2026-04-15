A entrega marca a primeira etapa de um projeto mais amplo voltado à educação na localidade.Reprodução/ Ascom

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Arraial do Cabo - Em Arraial do Cabo, o prefeito Marcelo Magno (PL) inaugurou a Creche Municipal Maria Cândido Soares, no distrito de Figueira, que passa a funcionar em tempo integral para todos os alunos atendidos. A entrega marca a primeira etapa de um projeto mais amplo voltado à educação na localidade. A próxima fase prevê a demolição do antigo prédio da Escola Vera Felizardo e de seu anexo, para a construção de um novo complexo escolar voltado ao ensino infantil, com início das obras previsto para o próximo ano. Durante o discurso, Marcelo destacou os avanços da gestão em diferentes áreas e atribuiu os resultados ao trabalho conjunto entre governo e população. Ao lado do secretário de Educação, Bernardo Alcântara, o prefeito citou conquistas recentes em setores como educação, segurança, mobilidade, transparência e tecnologia. Em tom político, o chefe do Executivo reforçou o compromisso com a presença ativa na administração e com a continuidade das ações no município. Segundo ele, os resultados são fruto de uma gestão baseada no trabalho constante e na proximidade com a realidade da população.
OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO
O secretário ressaltou que a obra ainda passará por novas etapas até a conclusão definitiva do complexo educacional. - Reprodução/ Ascom
O secretário ressaltou que a obra ainda passará por novas etapas até a conclusão definitiva do complexo educacional.Reprodução/ Ascom
O secretário de Educação de Arraial do Cabo, Bernardo Alcântara, destacou os desafios e avanços da rede municipal durante a inauguração da Creche Maria Cândido Soares, no distrito de Figueira. Segundo ele, a entrega da unidade marca mais um passo na política de ampliação do ensino em tempo integral no município, que já começou a ser implementado na creche. O secretário ressaltou que a obra ainda passará por novas etapas até a conclusão definitiva do complexo educacional. Bernardo também chamou atenção para o esforço das equipes escolares, destacando o trabalho dos servidores na adaptação e preparação da unidade. De acordo com ele, a atual gestão tem promovido melhorias estruturais na rede mesmo diante de desafios operacionais.
fotogaleria
Unidade educacional amplia oferta para crianças da rede municipal. - Reprodução/ Ascom
Obras do complexo educacional estão previstas para o próximo ano. - Reprodução/ Ascom
Prefeito destaca avanços em diferentes áreas da gestão. - Reprodução/ Ascom
Secretário de Educação acompanha entrega da nova unidade. - Reprodução/ Ascom
Entrega simboliza nova etapa na educação de Arraial do Cabo. - Reprodução/ Ascom
O secretário ressaltou que a obra ainda passará por novas etapas até a conclusão definitiva do complexo educacional. - Reprodução/ Ascom
A entrega marca a primeira etapa de um projeto mais amplo voltado à educação na localidade. - Reprodução/ Ascom