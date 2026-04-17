Obras do novo Hospital Municipal avançam em São Pedro da Aldeia.Reprodução/ Ascom

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Renata Cristiane
São Pedro da Aldeia - A construção do novo Hospital Municipal de São Pedro da Aldeia entrou em nova etapa e começa a ganhar forma concreta, transformando-se em uma das principais vitrines administrativas da gestão do prefeito Fábio do Pastel (PL).

Nesta sexta-feira (17), o prefeito conduziu uma visita técnica ao canteiro de obras ao lado de secretários municipais e vereadores. O grupo acompanhou de perto o andamento dos trabalhos e conheceu a estrutura planejada para a unidade, considerada um dos maiores investimentos recentes do município na área da saúde pública.

O projeto prevê um hospital com setores clínicos, cirúrgicos e de saúde mental, além da implantação de um Centro de Imagens, apontado como diferencial estratégico para agilizar diagnósticos e reduzir a dependência de atendimentos em cidades vizinhas.

Também estão incluídas áreas de apoio, como farmácia, laboratório, lavanderia e cozinha, compondo uma estrutura pensada para ampliar a capacidade operacional da rede municipal.

Nos bastidores políticos, a obra é tratada como ativo relevante para a administração Fábio do Pastel, que busca consolidar a imagem de um governo voltado para entregas estruturantes. Ao acompanhar pessoalmente o avanço do projeto, o prefeito reforça a aposta em ações de impacto direto no cotidiano da população.

"Estamos acompanhando de perto cada detalhe dessa obra, porque sabemos o quanto ela é importante para a nossa população. É um hospital que vai elevar o padrão da saúde em São Pedro da Aldeia e trazer mais dignidade no atendimento", afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Maria Márcia Sampaio, destacou que a nova unidade deve representar avanço importante para o atendimento local, enquanto o secretário de Obras, Hildegardo Milagres, afirmou que o cronograma segue em ritmo constante.
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Estrutura começa a ganhar forma em nova fase da construção. - Reprodução/ Ascom
Hospital contará com setores clínicos e cirúrgicos planejados. - Reprodução/ Ascom
Área de saúde mental integra projeto da futura unidade. - Reprodução/ Ascom
Gestão trata empreendimento como marco administrativo. - Reprodução/ Ascom
Prefeito acompanha andamento do hospital em visita técnica. - Reprodução/ Ascom
Obras do novo Hospital Municipal avançam em São Pedro da Aldeia. - Reprodução/ Ascom