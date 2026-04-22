Prefeito Fábio do Pastel recebeu lideranças comunitárias no gabinete. - Reprodução/ Ascom

Prefeito Fábio do Pastel recebeu lideranças comunitárias no gabinete.Reprodução/ Ascom

Publicado 22/04/2026 16:14

São Pedro da Aldeia - O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), se reuniu nesta quarta-feira (22) com representantes da UNIASPA e presidentes de associações de moradores. O encontro teve clima leve, de conversa aberta e troca de ideias com quem vive de perto a realidade dos bairros.



Durante a reunião, os moradores puderam apresentar demandas, sugestões e situações do dia a dia, ajudando a direcionar melhor as ações da prefeitura. A proposta é justamente essa: manter o diálogo direto e constante com a população. “Quando a gente escuta quem está lá na ponta, fica muito mais fácil acertar nas decisões”, comentou o prefeito.



A iniciativa reforça o compromisso com uma gestão participativa e próxima das pessoas - algo que Pastel vem buscando fortalecer cada vez mais no município.