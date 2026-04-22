Prefeito Fábio do Pastel recebeu lideranças comunitárias no gabinete.Reprodução/ Ascom
Durante a reunião, os moradores puderam apresentar demandas, sugestões e situações do dia a dia, ajudando a direcionar melhor as ações da prefeitura. A proposta é justamente essa: manter o diálogo direto e constante com a população. “Quando a gente escuta quem está lá na ponta, fica muito mais fácil acertar nas decisões”, comentou o prefeito.
A iniciativa reforça o compromisso com uma gestão participativa e próxima das pessoas - algo que Pastel vem buscando fortalecer cada vez mais no município.
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