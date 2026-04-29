Levantamento deve apontar residências sem sistema sanitário adequado. - Reprodução/ Ascom

Levantamento deve apontar residências sem sistema sanitário adequado.Reprodução/ Ascom

Publicado 29/04/2026 13:28

Búzios - O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), realizou, nesta terça-feira (28), uma reunião com representantes do INEA, da concessionária Prolagos, com o presidente da Câmara Municipal, Anderson Chaves, e moradores do bairro Maria Joaquina. O encontro teve como foco os impactos ambientais causados pela contaminação e pelo escoamento de efluentes no Rio Una, agravados após períodos de fortes chuvas.



Durante a reunião, o prefeito destacou a necessidade de buscar soluções concretas para o problema e sugeriu a criação de uma lagoa de decantação, com a função de conter e tratar parte do esgoto e da água que chega à foz do rio, especialmente em períodos de grande volume de chuva. A proposta, semelhante a um sistema de wetland, será analisada tecnicamente, considerando que a área de intervenção envolve territórios fora do município.



Casos semelhantes já foram registrados em 2013, 2022 e, mais recentemente, nos meses de fevereiro e março deste ano. Nesses períodos, o aumento do volume de chuvas intensificou o escoamento do Rio Una, levando água escurecida até a costa de Armação dos Búzios e atingindo áreas sensíveis, como unidades de conservação marinhas e o Mangue de Pedras.



Na ocasião, a Prolagos apresentou dados sobre a bacia hidrográfica do Rio Una, apontando múltiplos pontos de contribuição, como o Canal da Malhada, a Estrada da Agrisa e influências da região do Jardim Esperança, em Cabo Frio. A Secretaria do Clima e Sustentabilidade já realizou um sobrevoo em toda a região, identificando possíveis pontos de contaminação.



De acordo com o prefeito Alexandre Martins, o primeiro passo será a implantação da lagoa de decantação, seguida por um levantamento detalhado das residências da região. “É necessário identificar quais imóveis possuem fossa e sumidouro e quais ainda não contam com esse sistema. A partir disso, avaliar de que forma o município, a concessionária e o Governo do Estado podem atuar para oferecer suporte. É fundamental reforçar que o esgoto a céu aberto não é admissível, trata-se de um crime ambiental”, afirmou.



Como encaminhamento, também foi sugerida a criação de um grupo de trabalho com especialistas para aprofundar os estudos e ampliar o monitoramento das moradias que não possuem fossa e sumidouro na região, buscando soluções integradas entre os municípios envolvidos.



As discussões realizadas nesta reunião serão levadas para a Audiência Pública sobre o Rio Una, que acontece nesta quarta-feira (29), às 17h, na Câmara Municipal de Búzios, ampliando o debate com a participação da sociedade e de órgãos competentes. A audiência será um espaço para discutir dados, impactos reais e caminhos para a recuperação ambiental da região.