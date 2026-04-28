O Plano Municipal de Cultura é um instrumento de planejamento para os próximos dez anos, que orienta e organiza as políticas públicas voltadas para a cultura em Búzios. - Reprodução/ Ascom

O Plano Municipal de Cultura é um instrumento de planejamento para os próximos dez anos, que orienta e organiza as políticas públicas voltadas para a cultura em Búzios.Reprodução/ Ascom

Publicado 28/04/2026 14:01

Búzios - A Câmara Municipal de Búzios realizou, nessa segunda-feira (27), a audiência pública para discutir o Projeto de Lei 28/2026, de autoria do Poder Executivo, que trata do Plano Municipal de Cultura.

A audiência foi conduzida pelo vereador Felipe Lopes (DC), presidente da Comissão de Turismo e Cultura, e contou com a participação dos vereadores Anderson Chaves (Republicanos) e Aurélio Barros (SD), do secretário municipal de Cultura, Alan Camara e equipe da secretaria, do presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Raul Silvestre, além de artistas e representantes do setor cultural.

O Plano Municipal de Cultura é um instrumento de planejamento para os próximos dez anos, que orienta e organiza as políticas públicas voltadas para a cultura em Búzios. O documento foi elaborado de forma participativa, envolvendo poder público, sociedade civil, artistas e o Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Durante a audiência, também foram debatidos temas importantes para o fortalecimento da cultura no município, como o funcionamento do Fundo Municipal de Cultura, a necessidade de implantação de um teatro na cidade e a regulamentação da Lei “Prata da Casa”, que prevê a participação de artistas locais em eventos musicais financiados com recursos públicos municipais.

Na ocasião, o secretário de Cultura, Alan Camara, também destacou as emendas impositivas apresentadas pelos vereadores, que destinaram cerca de R$ 1.193.768,68 para área cultural no orçamento deste ano.