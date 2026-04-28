O Plano Municipal de Cultura é um instrumento de planejamento para os próximos dez anos, que orienta e organiza as políticas públicas voltadas para a cultura em Búzios.Reprodução/ Ascom
Audiência Pública debate Plano Municipal de Cultura de Búzios
Encontro também debateu temas importantes, como o funcionamento do Fundo Municipal de Cultura, a necessidade de implantação de um teatro na cidade e a regulamentação da Lei "Prata da Casa"
Audiência Pública debate Plano Municipal de Cultura de Búzios
Encontro também debateu temas importantes, como o funcionamento do Fundo Municipal de Cultura, a necessidade de implantação de um teatro na cidade e a regulamentação da Lei "Prata da Casa"
Búzios pode receber até R$ 45 milhões em royalties retroativos
Decisão fixa dívida bilionária da ANP com o município e prevê repasses parcelados pelos próximos anos
Búzios marca presença em mostra estadual de práticas do SUS na Fiocruz
Secretário municipal de Saúde, Leonidas Heringer, representou a cidade e atuou como mediador de uma das mesas de apresentação
Arraial do Cabo fica em 2º lugar em prêmio nacional de turismo
Reconhecimento às Prainhas do Pontal do Atalaia entra no discurso da gestão e reforça agenda do setor no município
Prefeito se reúne com associações de moradores em São Pedro da Aldeia
Encontro com representantes da UNIASPA e lideranças comunitárias discutiu demandas dos bairros e reforçou diálogo direto com a população
Daniela Soares amplia política educacional em Araruama sobre diversidade
Município mantém parceria com a UERJ e investe na formação de professores da rede
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.