Coronel Andréia e Fabinho - Reprodução/ Ascom

Coronel Andréia e FabinhoReprodução/ Ascom

Publicado 29/04/2026 13:06

Iguaba Grande - O prefeito de Iguaba Grande, Fabinho Costa (CID), se reuniu nesta semana com o secretário de Estado da Polícia Militar, Coronel Sylvio Guerra, e com a coronel Andréia Ferreira da Silva, em um encontro voltado ao alinhamento de estratégias na área de segurança pública.



A reunião teve como foco a ampliação das rondas ostensivas e o aperfeiçoamento dos sistemas de monitoramento no município. A proposta é integrar ações operacionais com investimento em tecnologia, modelo que vem sendo adotado pela atual gestão.



“Segurança é o alicerce para a qualidade de vida e para o desenvolvimento econômico. Estar alinhado com o comando da PMERJ garante que Iguaba Grande continue sendo um porto seguro para nossas famílias e turistas”, afirmou Fabinho Costa (CID).



E não é só discurso, não. A parceria com o Governo do Estado vem sendo um dos pilares da atual gestão, ajudando a cidade a manter baixos índices de criminalidade. Durante o encontro, o Coronel Sylvio Guerra fez questão de ressaltar a postura ativa da prefeitura, que tem investido pesado em estrutura para dar suporte às forças de segurança.

BUSCANDO NOVOS INVESTIMENTOS

A comitiva foi recebida por representantes da área econômica do governo estadual. Reprodução/



O vice-prefeito de Iguaba Grande, Marciley Lessa (PL), marcou presença, nesta segunda-feira (27), em um encontro na Secretaria de Desenvolvimento do Rio de Janeiro. Ele esteve acompanhado do subsecretário de Cidade e Mobilidade, Valdeci Junior, e do secretário da Condelagos, Eronildes Bezerra.



A comitiva foi recebida por representantes da área econômica do governo estadual, entre eles a subsecretária da Indústria e Comércio, Carla Nasser, e o subsecretário de Desenvolvimento, Leandro Pinheiro, além da equipe técnica. Na pauta, o foco foi claro: buscar parcerias, atrair investimentos e tirar do papel ações estruturantes que ajudem a impulsionar ainda mais o crescimento de Iguaba.



Animado com o encontro, Marciley destacou a importância do diálogo direto com o governo estadual. “A gente precisa estar junto, somando forças e abrindo portas para novas oportunidades”, afirmou. O vice-prefeito de Iguaba Grande, Marciley Lessa (PL), marcou presença, nesta segunda-feira (27), em um encontro na Secretaria de Desenvolvimento do Rio de Janeiro. Ele esteve acompanhado do subsecretário de Cidade e Mobilidade, Valdeci Junior, e do secretário da Condelagos, Eronildes Bezerra.A comitiva foi recebida por representantes da área econômica do governo estadual, entre eles a subsecretária da Indústria e Comércio, Carla Nasser, e o subsecretário de Desenvolvimento, Leandro Pinheiro, além da equipe técnica. Na pauta, o foco foi claro: buscar parcerias, atrair investimentos e tirar do papel ações estruturantes que ajudem a impulsionar ainda mais o crescimento de Iguaba.Animado com o encontro, Marciley destacou a importância do diálogo direto com o governo estadual. “A gente precisa estar junto, somando forças e abrindo portas para novas oportunidades”, afirmou.