Eduardo Paes cumpriu agenda política na Região dos Lagos no fim de semana. - Reprodução/ Renata Cristiane

Eduardo Paes cumpriu agenda política na Região dos Lagos no fim de semana. Reprodução/ Renata Cristiane

Publicado 03/05/2026 14:43 | Atualizado 03/05/2026 14:51

Arraial do Cabo - O pré-candidato ao governo do Estado, Eduardo Paes (PSD), passou o final de semana na Região dos Lagos. Dormiu de sexta (1º) para sábado (2) em Búzios e amanheceu em um passeio de barco em Arraial do Cabo, ao lado do prefeito Marcelo Magno (PL) e do amigo Thiago Fantinha. Durante a agenda, o prefeito, apesar de ser do PL, declarou apoio a Eduardo Paes na disputa pelo Poder Executivo estadual, abrindo mão de apoiar Douglas Ruas, do mesmo partido.

Depois, seguiu para Araruama, onde cumpriu quatro agendas. No fim da tarde, participou de um encontro político em Iguaba com o ex-prefeito e pré-candidato a deputado estadual, Vantoil Martins (CID).





Para quem achava que ele correria para ver o show de Shakira, se enganou. Eduardo encerrou a noite de sábado ao lado da esposa, Cristiane Paes, curtindo o Festival de Jazz de Búzios, organizado pela prefeitura, evento que já é sucesso de público.

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Neste domingo (3), Eduardo acordou cedo, partiu para Macaé, onde se reúne com prefeito Welbert Rezende para falar sobre o risco da perda dos repasses dos royalties, e, segundo assessores, encerra a noite com o show do Natanzinho na Festa Country de Saquarema.